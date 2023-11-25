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ولو كنت طفلا.. التضامن مع فلسطين قد يقودك للسجن بفرنسا

French Gendarmes tackle a protestor during an unauthorized demonstration in support of Palestinians at Place de la Republique in Paris, on October 12, 2023. - France on October 12, 2023 said it was banning all pro-Palestinian demonstrations after the attack on Israel by Hamas, on the grounds such protests threaten to public order. Interior Minister Gerald Darmanin said that the demonstrations "are likely to generate disturbances to public order" adding that organisers should face arrest. Fighting between Israel and Hamas has entered a sixth day following the assault on Israel by the Palestinian militant group on October 7, which has claimed thousands of lives on both sides. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
قوات الأمن الفرنسية قمعت مظاهرات رافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (الفرنسية)
25/11/2023

استنكر نشطاء وسياسيون استمرار الملاحقات القضائية في فرنسا بحق كل من يبدي تعاطفا مع القضية الفلسطينية حتى وإن كان طفلا، وذلك عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي أدى لسقوط نحو 15 ألف شهيد.

وقال رئيس حركة "ثورة دائمة" أنس الكازيب إنه تواصل مع عدد من أولياء الأمور الذين كشفوا له أن القضاء الفرنسي قرر متابعة أبنائهم القصر الذين لا يتجاوزون 16 عاما، بسبب مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية.

وذكر الكازيب أنه لا يجب أن يُسمح لوزير التربية غابريال أتال بأن يحطم مستقبل أطفال صغار، بل يجب التدخل والتنديد ورفع الأصوات للمطالبة بإيقاف هذه المهزلة، على حد تعبيره.

ومن جانبه، قال القيادي في الكونفدرالية العامة للعمل غايتن غارسيا إنه تلقى استدعاء من مركز الشرطة في تولوز بسبب تهم تتعلق بدعم الإرهاب، وذلك بسبب مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

ودعت الناشطة رزن كافال -خلال مقطع فيديو عبر حسابها على منصة إكس- إلى دعم غارسيا، ودعم كل الذين يتعرضون للمتابعة القضائية فقط بسبب مواقفهم، لأن "دعم فلسطين لم يكن جريمة".

وقالت الناشطة صبرينة واز -عبر حسابها على إكس- إن هذه التهم هي أسلحة قمع يستخدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "من أجل إسكاتنا وإسكات كل صوت مدافع عن القضية الفلسطينية". مؤكدة دعمها  لغايتن غارسيا.

المصدر : الجزيرة