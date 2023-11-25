ولو كنت طفلا.. التضامن مع فلسطين قد يقودك للسجن بفرنسا

استنكر نشطاء وسياسيون استمرار الملاحقات القضائية في فرنسا بحق كل من يبدي تعاطفا مع القضية الفلسطينية حتى وإن كان طفلا، وذلك عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي أدى لسقوط نحو 15 ألف شهيد.

وقال رئيس حركة "ثورة دائمة" أنس الكازيب إنه تواصل مع عدد من أولياء الأمور الذين كشفوا له أن القضاء الفرنسي قرر متابعة أبنائهم القصر الذين لا يتجاوزون 16 عاما، بسبب مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية.

🔴 J’ai été contacté par plusieurs parents, d’enfants de 11 à 13 ans, convoqués pour apologie du terrorisme. Notamment 6 enfants de 12 ans hier en GAV pour une danse Fortnite et un enfant convoqué auj pour avoir dit « je n’en peux plus de voir des palestiniens mourir ». — Anasse Kazib (@AnasseKazib) November 24, 2023

وذكر الكازيب أنه لا يجب أن يُسمح لوزير التربية غابريال أتال بأن يحطم مستقبل أطفال صغار، بل يجب التدخل والتنديد ورفع الأصوات للمطالبة بإيقاف هذه المهزلة، على حد تعبيره.

ومن جانبه، قال القيادي في الكونفدرالية العامة للعمل غايتن غارسيا إنه تلقى استدعاء من مركز الشرطة في تولوز بسبب تهم تتعلق بدعم الإرهاب، وذلك بسبب مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

Je suis convoqué au commissariat pour « apologie du terrorisme » !!! C’est ce mardi à 11h au commissariat de Toulouse et il y aura un rassemblement de soutien Soutenir la Palestine n’est pas un crime !! pic.twitter.com/zz3D7ViohI — Gaëtan Gracia (@GaetanGracia) November 23, 2023

ودعت الناشطة رزن كافال -خلال مقطع فيديو عبر حسابها على منصة إكس- إلى دعم غارسيا، ودعم كل الذين يتعرضون للمتابعة القضائية فقط بسبب مواقفهم، لأن "دعم فلسطين لم يكن جريمة".

وقالت الناشطة صبرينة واز -عبر حسابها على إكس- إن هذه التهم هي أسلحة قمع يستخدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "من أجل إسكاتنا وإسكات كل صوت مدافع عن القضية الفلسطينية". مؤكدة دعمها لغايتن غارسيا.