مقتل 9 سوريين في هجوم للنظام على عمال زراعيين بريف إدلب

قتل 9 مدنيين بينهم 6 أطفال وامرأة وأصيبت امرأة أخرى من عائلة واحدة، في هجوم لقوات النظام السوري على عمال زراعيين بقرية قوقفين بريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت وكالة الأناضول إن الهجوم نفذته مجموعة مسلحة موالية للنظام السوري متمركزة في قرية خان السبل جنوب المحافظة.

وتم تنفيذ الهجوم بأسلحة أرض-أرض واستهدف عمالا يقطفون الزيتون في قرية قوقفين جنوب إدلب.

وقالت الخوذ البيضاء إن فرقها أسعفت المصابة لأقرب نقطة طبية وقدمت لها الإسعافات الأولية، وانتشلت جثامين القتلى وسلمتهم لذويهم.

مقتل 9 مدنيين بينهم 6 أطفال وامرأة، وإصابة امرأة، وجميعهم من عائلة واحدة، في مجزرة مروعة ارتكبتها قوات النظام بقصفٍ استهدف مدنيين أثناء عملهم على جني محصول الزيتون في مزارع قرية قوقفين جنوبي #إدلب، اليوم السبت 25 تشرين الثاني، فرقنا أسعفت المصابة لأقرب نقطة طبية وقدمت لها… pic.twitter.com/Vqs4So9hTa — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) November 25, 2023

وتسيطر هيئة تحرير الشام على نحو نصف مساحة محافظة إدلب (شمال غرب) وعلى مناطق متاخمة محدودة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة، وتؤوي المنطقة 3 ملايين شخص نصفهم تقريبا من النازحين.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/أيار 2020، توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام تخرقه بين الحين والآخر.