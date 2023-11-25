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مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بتسريع الإفراج عن الأسرى لدى المقاومة

TEL AVIV, ISRAEL - NOVEMBER 25: Families of hostages and their supporters participate in the ‘50 Days of Hell’ rally in support of the 212 hostages that are still being held by Hamas, as another 13 Israeli hostages are supposed to be released from Gaza and brought back to Israel, during the second day of the temporary truce, outside The Museum of Modern Art known as the 'The Hostages and Missing Square' on November 25, 2023 in Tel Aviv, Israel. According to event organizers 50,000 people were expected to attend with organized buses from around the country, as well as flights with the displaced families staying in Eilat of hostages from the communities around the Gaza Envelope.A total of 50 hostages currently held by Hamas are to be released during a four-day truce with Israel, the first such pause in fighting since Oct. 7, when Hamas launched its surprise attack and Israeli responded with a vast military offensive to destroy the militant group that governs Gaza. Under the deal, 150 Palestinian prisoners are also to be released from Israel, and more humanitarian aid will be admitted at the Gaza-Egypt border crossing. (Photo by Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)
أهالى الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة يتظاهرون يوميا للمطالبة بالإفراج عن ذويهم (الجزيرة)
25/11/2023-|آخر تحديث: 25/11/202311:09 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب دعما لعائلات الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة وللمطالبة بالإفراج عنهم.

وقال مراسل الجزيرة في تل أبيب إن هذه التظاهرة أصبحت أسبوعية ولكن أعداد المشاركين فيها تزداد أسبوعا بعد آخر.

وأوضح أن هناك شعارات ترفع في تلك المظاهرات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية، ويطالبونها بالتسريع في عملية الإفراج عن جميع الأسرى في قطاع غزة، وعمل كل شي حتى يتم الإفراج عنهم.

وذكر أن العديد من المشاركين في هذه التظاهرات يحملون حكومة نتنياهو المسؤولية عن الإخفاق الكبير في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما أدى لأسر العديد من الإسرائيليين من قبل المقاومة الفلسطينية.

وأوضح المراسل أن تلك المظاهرات نجحت في أن تفرض على الحكومة الإسرائيلية أن يكون موضوع الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة على رأس سلم الأولويات بالنسبة للحكومة.

وأشار إلى أن هذه المظاهرات تضغط على الحكومة للإسراع بتنفيذ صفقة لتبادل الأسرى والتهدئة لإخراج كافة الأسرى لدى المقاومة.

وفي سياق ذي صلة، أوضح مراسل الجزيرة أن المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية أكد أن كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس تعاملت مع الأسرى الإسرائيليين بلطف وبإنسانية وبعناية، ولم يتم استخدام أي أساليب عنيفة أثناء التحقيق معهم، ولم يلجأ عناصر القسام لاستخدام التعذيب.

ووفقا لمراسل القناة الإسرائيلية فقد تم احتجاز الإسرائيليين في مناطق متفرقة والفصل بين المدنيين والجنود.

وأوضح مراسل الجزيرة أن مثل هذه التسريبات تزعج الحكومة والجيش الإسرائيليين كثيرا، حيث حاول الطرفان شيطنة المقاومة وذكرا أكثر من مرة أن كتائب القسام لا تعامل الأسرى لديها بإنسانية.

المصدر : الجزيرة