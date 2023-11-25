مستشار هنية: هناك خروق لاتفاق الهدنة من الجانب الإسرائيلي

قال طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن هناك خروقا لاتفاق الهدنة المؤقتة من قبل الجانب الإسرائيلي.

وفي تصريحات للجزيرة، اليوم السبت، أوضح النونو أن الاحتلال خرق الاتفاق عبر إطلاق النار في أكثر من موقع بغزة، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين.

وبدأت أمس الجمعة هدنة إنسانية مؤقتة في غزة تستمر 4 أيام بموجب اتفاق بين إسرائيل وحركة (حماس)، يتضمن تبادل الإفراج عن عشرات الأسرى وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كافة مناطق القطاع.

وأضاف النونو أن إسرائيل لم تلتزم بالمعايير التي اتفق عليها لإطلاق الأسرى كما لم تلتزم بالبنود المتعلقة بإدخال الشاحنات إلى قطاع غزة.

وأكد أنه إذا لم يلتزم الاحتلال بإيصال المساعدات إلى شمال غزة فإن ذلك يهدد الاتفاق برمته.

وقال مستشار هنية إن حركة حماس ما زالت تراقب بنود الاتفاق، وتوجه رسالة إلى الاحتلال والأمم المتحدة بأن أي أعذار غير مقبولة.





المحتجزون التايلنديون

ولفت النونو إلى أن الحركة قدمت أمورا لم تكن مشمولة في الصفقة مثل إطلاق سراح المحتجزين التايلنديين.

وأفرجت "حماس" أمس الجمعة عن 10 تايلنديين وفلبيني واحد خارج نطاق اتفاق التهدئة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

ويتضمن اتفاق الهدنة وقف إطلاق النار 4 أيام، وإطلاق 50 إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وأكد النونو أن حماس منفتحة على دور الوسطاء ومستعدة للبحث بشكل جاد للتوصل إلى صفقات جديدة.

واعتبر أن حديث الاحتلال عن إعادة احتلال قطاع غزة "خداع"، وأن حماس "موجودة ومتأصلة" في الشعب الفلسطيني.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت نحو 15 ألف شهيد بينهم أكثر من 10 آلاف طفل وامرأة، في حين لا يزال نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، كما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا.