عاش الفلسطينيون ليلة مفعمة بالفرح والدموع في استقبال 39 من الأسرى النساء والأطفال الذين أفرجت سلطات الاحتلال عنهم، مقابل 13 أسيرة وطفلا من الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة، في أول أيام اتفاق الهدنة الذي توسطت فيه قطر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وعمّت الاحتفالات أرجاء المدن الفلسطينية من جنين ونابلس إلى القدس وبيت لحم وغيرها، حيث وزعت الحلوى وأطلق الشبان الألعاب النارية، بالرغم من محاولات قوات الاحتلال منع مظاهر الاحتفال.

ورددت الحشود هُتافات تحيي غزة وأهلها، كما هتفوا لرئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، حيث قال بعضهم "روّحت الحرة على الدار، يديم عزك يا سنوار".

وتعدّ هذه أول دفعة ضمن الاتفاق الذي يشمل إطلاق سراح 50 من النساء والأطفال الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والوقود إلى كل مناطق القطاع، خلال هدنة مدتها 4 أيام قابلة للتمديد.

ومن بين الأسيرات المحررات، فاطمة عمارنة، التي استقبلتها عائلتها في بلدة يعبد قضاء جنين شمالي الضفة الغربية، وسط حشد من أهالي البلدة.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي تسجيلا قديما يظهر لحظة اعتداء جنود الاحتلال على فاطمة واعتقالهم لها قرب المسجد الأقصى.

أفرج عنها خلال صفقة تبادل الأسرى.. رواد مواقع التواصل يتداولون تسجيلا قديما للحظة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للمحررة فاطمة عمارنة قرب المسجد الأقصى#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/5wSeKsRPtt — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 24, 2023

واحتفى الفلسطينيون بالأطفال والفتية المحررين من سجون الاحتلال، إذ حملوهم على الأكتاف وجابوا بهم الشوارع رافعين علم فلسطين وأعلام فصائل المقاومة. ووجّه المحررون مناشدات للسعي لتحرير بقية الأسرى في سجون الاحتلال.

وفي مشهد آخر، هتفت الأسيرة المحررة روضة أبو عجمية للمقاومة الفلسطينية وقائد كتائب القسام محمد الضيف لدى وصولها إلى مخيم الدهيشة في بيت لحم.

الأسيرة المحررة "روضة أبو عجمية" تهتف للفصائل الفلسطينية بعد الإفراج عنها خلال صفقة التبادل ووصولها إلى مخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/fFGGXYBTf0 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 24, 2023

وأجرت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري مقابلة مع الأسيرة المحررة حنان البرغوثي أم عناد، التي تحدثت عن أولادها الأربعة الأسرى في سجون الاحتلال وشقيقها نائل البرغوثي أقدم الأسرى الفلسطينيين.

“اعتقلت بسبب سياسة العقاب الجماعي وأولادى الأربعة أسرى في سجون الاحتلال”.. الأسيرة المحررة حنان البرغوثي "أم عناد” شقيقة نائل البرغوثي "أقدم أسير" في سجون الاحتلال تتحدث للجزيرة عن الظروف القاسية التي تعيشها الأسيرات#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/vdeKnynubn — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 24, 2023

كما التقت الجزيرة زوجة الأسير نائل البرغوثي، التي وجهت التحية للمقاومة وأعربت عن تمنياتها بتحرير زوجها.

زوجة نائل البرغوثي "أقدم أسير في سجون الاحتلال" للجزيرة: "نشكر المقاومة، وأتمنى أن يكون زوجي ضمن الصفقة في الدفعات القادمة بعد أن قضى 44 سنة في الحبس"#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/xFUKYSWPyq — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 24, 2023

وفي مكان آخر، تتبعت الكاميرات ملامح الطفلة أيلول من لحظات انتظار وصول والدتها الأسيرة المحررة المقعدة فاطمة شاهين، حتى لقائهما في مخيم الدهيشة في بيت لحم.

وأجرت الجزيرة مقابلة مع الأسيرة المحررة فلسطين نجم التي تحدثت عن معاناة الأسيرات في سجون الاحتلال.