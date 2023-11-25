شهيدان و4 إصابات باقتحام الاحتلال مدينة جنين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد شابين وإصابة 4 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مساء اليوم السبت مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، ومحاصرتها مستشفيي الشهيد خليل سليمان وابن سينا الحكوميين، وسط ترقب لتبادل الدفعة الثانية من الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت مقر جمعية الهلال الأحمر، بالإضافة إلى المستشفيين الحكوميين.

ونشرت القوات الإسرائيلية قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، وبدأت جرافات الاحتلال تدمير شوارع في أحياء المدينة وأطراف المخيم، في حين تشهد سماء المدينة تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع، بحسب الوكالة.

ونشر نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي صورا لتعزيزات الجيش الإسرائيلي والاشتباكات بين جنود إسرائيليين ومقاومين من المدينة ومخيمها.

من جهته، قال مدير مستشفى جنين وسام بكر إن الجيش الإسرائيلي منع وصول المصابين إلى المستشفى.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت صباح اليوم باستشهاد طبيب برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين.

#شاهد جنود بجيش الاحتلال يختبؤون خلف مركبتهم أثناء إطلاق مقاومين النار تجاههم في جنين. pic.twitter.com/CAnevhPvJ1 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 25, 2023

إصابتان بنابلس

وشمالي الضفة، قال الهلال الأحمر إن طواقمه تعاملت مع إصابة طفل (11 عاما) بشظايا رصاص حي خلال مواجهات في بلدة برقة قرب نابلس.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة طفل (14 عاما) بالرصاص الحي بالفخذ، في قرية قراوة بني حسان في نابلس، عقب اقتحام قوات الاحتلال للقرية.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر شرقي نابلس، ومخيم عقبة جبر جنوبي أريحا، وبلدة الظاهرية جنوبي الخليل ومنطقة جبل الطويل شرقي مدينة البرية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال عبثت بمحتويات المنازل التي دهمتها واعتقلت عددا من المواطنين.

من ناحيتها، قالت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الفلسطينية (فتح) إن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة قلقيلية فجر اليوم.

ويواصل الجيش الإسرائيلي اقتحاماته لمدن الضفة الغربية مع دخول الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ صباح أمس الجمعة.