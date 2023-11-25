شهيد برصاص الاحتلال وحملة اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد طبيب برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين، في حين واصل الاحتلال الاقتحامات الليلة الماضية وفجر اليوم السبت في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية واعتقل عددا من الفلسطينيين، ويتزامن ذلك مع سريان هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة شملت تبادل أسرى من الجانبين.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد بحدوث إصابة بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة، في حين نشرت منصات فلسطينية مشاهد من تلك الاقتحامات، مشيرة إلى "إصابة شابين برصاص جيش الاحتلال خلال انسحابه من البلدة".

وقالت مصادر محلية لوكالة الأناضول إن الشهيد هو شامخ أبو الرب (25 عاما). وأشار الشهود أن أبو الرب قتل خلال حصار الجيش الإسرائيلي لمنزل في البلدة.

تغطية صحفية: القائم بأعمال محافظة جنين كمال أبو الرب يودع نجله الطبيب شامخ أبو الرب الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال في قباطية صباح اليوم. pic.twitter.com/F9lgeC67MI — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 25, 2023

حصيلة وارتفاع

من جانبه، أكد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، لوكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد الطبيب شامخ كمال أبو الرب، وإصابة شقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال عقب اقتحام البلدة.

ووفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 232 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 2900 جريح.

حملة اعتقالات ومداهمات مستمرة في مخيم عقبة جبر بأريحا، وتعزيزات عسكرية باتجاه المخيم. pic.twitter.com/cPagLymNnM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 25, 2023

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر شرقي نابلس ومخيم عقبة جبر جنوبي أريحا وبلدة الظاهرية جنوبي الخليل ومنطقة جبل الطويل شرقي مدينة البرية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال عبثت بمحتويات المنازل التي داهمتها واعتقلت عددا من المواطنين.

ونشرت مواقع محلية فلسطينية اليوم السبت مشاهد فيديو على منصة تليغرام تظهر اعتقال قوات الاحتلال شابا في مخيم عسكر، كما تسمع فيها أصوات تفجير عبوات ناسفة.

كما أظهرت تسجيلات مصورة بثتها منصات محلية فلسطينية اقتحام آليات عسكرية إسرائيلية مخيم عقبة جبر فجر اليوم السبت وتنفيذها حملة تفتيش في منزل أحد الأهالي.





من ناحيتها، قالت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الفلسطينية (فتح) إن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة قلقيلية فجر اليوم وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس قال إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقا لآخر إحصاءات نادي الأسير الفلسطيني، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى أكثر من 7 آلاف أسير، بينهم أكثر من 200 طفل و78 أسيرة ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.