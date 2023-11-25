الهلال الأحمر الفلسطيني: 61 شاحنة مساعدات توجهت لشمال غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني انطلاق قافلة مكونة من 61 شاحنة مساعدات إنسانية من رفح، جنوبي قطاع غزة، نحو مدينة غزة وشمالها.

وتحمل القافلة مواد إغاثية وغذائية، ومياها للشرب، وأدوية الرعاية الأولية، ومستلزمات إسعافية.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن هذه القافلة هي أكبر قافلة مساعدات تصل إلى غزة والشمال منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل 50 يوما.

ومن المقرر حسب الهلال الأحمر أن المساعدات التي ستدخل اليوم عبر معبر رفح البري تبلغ نحو 200 شاحنة بينها وقود وغاز للطهي.

وقال مدير الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس إنه سيتم توزيع هذه المساعدات بواسطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومنظمة الصحة العالمية ومتطوعين من الهلال الأحمر الفلسطيني.

حيث تولى الهلال الأحمر عملية تجهيز ونقل المساعدات الإنسانية من معبر رفح، ومن مستودعات الجمعية، بمرافقة عدد من مركبات الإسعاف وموظفي ومتطوعي الجمعية.

وستقوم مجموعة من متطوعي الجمعية في محافظتي، غزة والشمال، باستقبال القافلة ومرافقتها لتوزيع المساعدات على المواطنين في قطاع غزة.

من جانبه قال الناطق باسم الهلال الأحمر الدكتور محمد أبو مصبح للجزيرة إن الأولوية في هذه المرحلة تتمثل بالإعداد لبناء مستشفيات ميدانية.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد ذكرت أن اتفاق الهدنة المؤقتة مع الاحتلال، يتضمن إدخال 200 شاحنة يوميا من المواد الإغاثية والطبية لكل مناطق القطاع.

وأشارت إلى أنه سيتم يوميا (خلال أيام الهدنة) إدخال 4 شاحنات وقود، وكذلك غاز الطهي لكل مناطق قطاع غزة.

يشار إلى أنه قبل العدوان على غزة كان متوسط حاجة القطاع من السلع يبلغ 500 شاحنة يوميا، إلى جانب الحاجة اليومية لـ400 ألف لتر من الوقود.

وفرض الاحتلال على قطاع غزة، حظرا خانقا تضمّن منع إدخال الوقود والغذاء والدواء، مما فاقم الأوضاع الإنسانية في ظل العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.