الشرطي المدان بقتل جورج فلويد يتعرض للطعن في السجن

تعرض الشرطي الأميركي ديريك تشوفين المدان بقتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد، للطعن والإصابة على يد نزيل آخر في سجن اتحادي في أريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الجمعة.

وكان مقتل فلويد قد تسبب بحركة كبيرة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة.

وكتبت الصحيفة الأميركية أن تشوفين "تعرض للطعن أمس الجمعة في سجن اتحادي في توكسون بولاية أريزونا، حسب شخصين مطلعين على هذا الأمر".

وأرسلت سلطات السجون الفدرالية الأميركية بيانا لوكالة الصحافة الفرنسية أكدت فيه وقوع "اعتداء" من دون تحديد اسم الضحية.

وذكرت أن موظفين في السجن "اتخذوا إجراءات لإنقاذ حياة سجين"، مؤكدة استدعاء الخدمات الطبية الطارئة.

وأضافت أن السجين نُقل إلى "مستشفى محلي لتلقي العلاج والخضوع لفحوص".

قتل وإدانة

وظهر فلويد، وهو من أصحاب البشرة السوداء (46 عاما)، مقيد اليدين لأكثر من 9 دقائق في 25 مايو/أيار 2020، قبل أن يلقى حتفه، بينما كان 9 عناصر من الشرطة يحاولون السيطرة عليه في عملية اعتقال فاشلة.

وأدان قضاء مينيسوتا تشوفين بالقتل بعد محاكمة كانت محط اهتمام عام 2021 وحكم عليه بالسجن 22 عاما ونصف عام.

ورفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي استئنافا قدمه تشوفين ضد هذه الإدانة.

شكّلت الأحكام النادرة ضد ضباط الشرطة علامة فارقة في تاريخ الولايات المتحدة المليء بمشكلات عرقية، وزادت من الاستنكار لأسلوب معاملة أجهزة إنفاذ القانون للمواطنين السود.

وأدت وفاة فلويد إلى احتجاجات في الولايات المتحدة وخارجها ضد استخدام الشرطة المفرط للقوة تجاه الأميركيين من أصل أفريقي.