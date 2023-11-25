البرش: الاحتلال اعتقل أطباء بأول ساعات الهدنة وسنعيد تشغيل المستشفيات شمال القطاع

قال الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة إن الهدنة التي بدأت صباح الجمعة كشفت عن حجم الإجرام الذي ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي واستهدف كل شيء، من منازل ومدارس ومستشفيات وخدمات صحية.

وكشف البرش -في اتصال هاتفي مع الجزيرة- أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الطواقم الطبية خلال خروجهم من المستشفيات بعد وقت قليل من بدء سريان الهدنة، مما يؤكد أن الاحتلال لم يلتزم بها.

وفيما يتعلق بالدمار الذي لحق بمستشفيات القطاع، تحدث البرش عن دمار هائل وغير مسبوق وطال جميع المستشفيات في شمال القطاع، لدرجة أنه أخرج مستشفى الشفاء عن الخدمة بشكل كامل، كما دمر وقصف عددا من الأقسام في بقية المستشفيات.

وأوضح البرش أن الطواقم الطبية تسعى بالوقت الراهن لإعادة تشغيل المستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان والعودة رغم الدمار الكبير الذي أصابهم بسبب قصف الاحتلال، وشدد على ضرورة وصول الوقود والمستلزمات الطبية بالكميات الكافية حتى تستطيع هذه المستشفيات خدمة شمال القطاع.

كما شدد على أن المستشفيات في جنوب القطاع لا يمكنها خدمة سكان الجنوب ومن نزح إليها من أهل الشمال، مشيرا إلى أن المستشفيات في الجنوب غير مؤهلة بالأساس أو متخصصة كما هو حال نظيرتها في الشمال.

وأوضح مدير عام وزارة الصحة أنه لا بد من إعادة تشغيل المستشفيات في الشمال، لأن الشمال يضم الكتلة السكانية الأكبر في القطاع، كما أنه يحتوي على العدد الأكبر من المستشفيات الصحية.

وقيما يتعلق بمصير مدير عام مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية الذي اعتقله الاحتلال بعد اقتحامه للمستشفى، أشار البرش إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن إحالة سلطات الاحتلال للدكتور أبو سلمية للاستخبارات العسكرية، وهي أعلى جهاز تحقيقي عسكري في إسرائيل.

ولم يستبعد البرش أن يتعرض أبو سلمية لأشكال من الضغوط والتعذيب والتنكيل لإجباره على الإدلاء باعترافات غير حقيقية.

وقال البرش إن الاحتلال قتل نحو 250 من الطواقم الطبية في قطاع غزة، بهدف حرمان أهالي القطاع من الخدمات الصحية، وحتى يخلق لديهم شعورا بعدم الأمان، الناجم عن تغييب الكوادر الطبية.