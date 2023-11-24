مشاهد للحظات تسليم كتائب القسام الدفعة الأولى من المحتجزين لديها

بثت قناة الجزيرة مشاهد حصلت عليها للحظات تسليم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الدفعة الأولى من المحتجزين لديها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضمن صفقة تبادل الأسرى، التي جاءت في إطار اتفاق الهدنة المبرم مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت المشاهد خروج الأسرى من عربات خاصة بالكتائب وانتقالهم إلى سيارات الصليب الأحمر، وكان من بينهم نساء وطفل، إضافة إلى المواطنين التايلنديين الذين تم الإفراج عنهم خارج إطار اتفاق الهدنة.

وتضمنت المشاهد قيام عناصر القسام بمساعدة طفل وسيدات في الانتقال وركوب سيارات الصليب الأحمر، وكان من بين اللقطات قيام أحد مقاتلي القسام بحمل سيدة عجوز بين بيديه ووضعها داخل سيارة المنظمة الدولية.

كما أظهرت المشاهد قيام إحدى المحتجزات الإسرائيليات بتحية الكاميرا، كما تمت عملية التسليم في ظل وجود مواطنين فلسطينيين في محيط سيارات القسام والصليب الأحمر.

وكانت فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقلت 13 أسيرا من بين الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس إلى الجانب المصري عبر معبر رفح البري، ومن هناك جرى نقلهم إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الصليب الأحمر الدولي تسلم 24 مدنيا كانوا محتجزين في قطاع غزة.

وأوضح الأنصاري أن المفرج عنهم 13 إسرائيليا و10 تايلنديين وفلبيني واحد.

ولفت المتحدث القطري إلى أن الإفراج عن المواطنين التايلنديين وكذلك الفلبيني خارج نطاق اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس، "وهم في طريقهم للخروج من غزة مع الصليب الأحمر".