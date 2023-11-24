لمدة 4 أيام.. بدء سريان الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

دخلت الهدنة المؤقتة عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش) حيز التنفيذ في قطاع غزة، حيث أكد مراسل الجزيرة وائل الدحدوح أنه مع بدء سريان الهدنة بدأ سكان القطاع بالتنقل نحو منازلهم وأحيائهم وقضاء حوائجهم.

وقبل ذلك تواصل القصف الإسرائيلي والاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى حتى الدقائق الأخيرة قبيل بدء سريان الهدنة.

وتم التوصل إلى الهدنة الإنسانية بموجب اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوساطة قطرية مصرية وبدعم أميركي.

اتفاق وتفاصيل

ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وبثت الجزيرة صورا مباشرة للأوضاع في خان يونس، حيث اكتظت الشوارع بالسكان والنازحين الذين توجهوا نحو مناطق سكنهم، بحسب المراسل وائل الدحدوح.

وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد أعلن أمس الخميس أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من المحتجزين المدنيين (في قطاع غزة) حوالي الساعة الرابعة من عصر الجمعة (بالتوقيت المحلي)، مؤكدا اكتمال الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتبادل قوائم بأسماء من سيفرج عنهم في اليوم الأول.

تحذيرات إسرائيلية

يأتي ذلك فيما حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مناطق جنوبي قطاع غزة والنازحين إليها من التوجه إلى المناطق الشمالية ومدينة غزة خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة.

جاء ذلك في منشورات ألقتها الطائرات الإسرائيلية فوق المناطق الجنوبية من القطاع -ومن بينها مدينة رفح– وسط دعوات فلسطينية شعبية للعودة إلى الشمال الساعة الواحدة من ظهر اليوم الجمعة.

وقال الجيش في المنشور "إلى سكان قطاع غزة، إن الحرب لم تنته بعد، الوقفة الإنسانية مؤقتة، ومنطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة وممنوع التجول فيها".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا -بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة- فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، وفقا لمصادر رسمية في غزة.