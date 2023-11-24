سرايا القدس: ملتزمون بالهدنة ما التزمت بها إسرائيل وأي خرق سيقابل بالرد

قال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس -الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"- إن السرايا ستلتزم بوقف العمليات العسكرية والصاروخية ما التزم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأكد أن أي خرق سيقابل بالرد المناسب.

وبين أبو حمزة -في كلمة مصورة اليوم الجمعة- أنه على مدار 48 يوما دكت سرايا القدس والمقاومة البلدات المحتلة بمئات الصواريخ وقذائف الهاون، وأشار إلى أنها أعادت جنود وضباط الاحتلال إلى المشافي والمقابر والمصحات النفسية.

وأضاف قائلا "لن نرفع الراية البيضاء، ولن نخرج من المعركة إلا منتصرين"، وشدد على أن المقاومة لن تترك الأسرى في أيدي الغاصبين، "ولن نبرح معركتنا هذه حتى تحقيق أهدافنا".

وأكد أن الضفة الغربية المحتلة "كانت وما زالت جزء لا يتجزأ من معركة الدفاع عن الشرف العربي والإسلامي".

ونوه إلى أن "المقاومة الإسلامية في لبنان توجه للعدو ضربات مركزة ومميتة"، وأشار إلى أن القادم أعظم، وبارك في الوقت نفسه "المقاومة المشرفة في العراق واليمن".





وصباح اليوم دخلت الهدنة المؤقتة في قطاع غزة حيز التنفيذ عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش) بموجب اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوساطة قطرية مصرية وبدعم أميركي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد كشف أن الاتفاق يشمل إيقافا كاملا للأعمال العدائية 4 أيام "وأي استئناف لها سيعتبر خرقا"، مؤكدا أن خطوط التواصل ستبقى مفتوحة حيث "سينقل أي انتهاك للطرف المسؤول فورا للتراجع عنه".