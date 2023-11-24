الاحتلال يقتحم المستشفى الإندونيسي بغزة قبل سريان الهدنة

أفاد المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش بأن جيش الاحتلال اقتحم المستشفى الإندونيسي في غزة فجر اليوم الجمعة، وذلك قبيل ساعات من هدنة مرتقبة في القطاع.

وأضاف أن جيش الاحتلال قتل امرأة وأصاب 3 أشخاص واعتقل 3 آخرين خلال اقتحامه للمستشفى الذي شهد قصفا وحصارا إسرائيليين خلال الأيام الماضية.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قصفا إسرائيليا استهدف بوابات ومولدات كهرباء المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة مما أدى إلى اشتعال مولد كهربائي بالمستشفى.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن القصف طال أيضا مباني أخرى في المستشفى.

وفي تصريح للجزيرة أكد مدير مستشفيات قطاع غزة محمد زقوت للجزيرة أن 250 شخصا ما زالوا داخل المستشفى الإندونيسي، بعد طرد جيش الاحتلال مئات المرضى منه خلال اليومين الماضيين.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة قال للجزيرة إن الاحتلال يحاول استغلال ساعات ما قبل الهدنة لإيقاع عدد كبير من الشهداء، مضيفا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يستهدف خلال هذه الفترة المستشفى الإندونيسي بغزة معرضا مئات المرضى والأطقم الطبية إلى الخطر.

وكثف جيش الاحتلال خلال عدوانه المستمر على غزة من استهداف المستشفيات خاصة مستشفى الشفاء أكبر مجمع طبي في القطاع حيث اقتحمه السبت الماضي وطرد المرضى والأطفال الخدج في الحضانات وآلاف النازحين الذين احتموا فيه من القصف الإسرائيلي على أحيائهم.