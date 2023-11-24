الاحتلال ينهي إجراءات الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا

قال مراسل الجزيرة إن سلطات السجون الإسرائيلية أنهت اليوم إجراءات الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا، بينهم 24 امرأة، لافتا إلى أنه تم نقل الأسرى إلى سجن عوفر تمهيدا لإطلاق سراحهم.

كما أعلن جيش الاحتلال بدوره أنه أنهى استعداداته لتسلم الأسرى الإسرائيليين المحررين.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها "غادرت الأسيرات الأمنيات الـ24 سجن الدامون والأسرى الأمنيون الـ15 سجن مجدو، الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن صفقة الرهائن".

وأضافت "يتم نقل المعتقلين في قافلة إلى سجن عوفر تحت حراسة مشددة"، دون أن تكشف أسماء الأسيرات والأسرى الذين تشملهم عملية الإفراج.

وقالت مصادر محلية في القدس الشرقية إن الشرطة الإسرائيلية استدعت عددا من أهالي الأسرى الفلسطينيين المزمع إطلاق سراحهم، وحذرتهم من إبداء أي مظاهر احتفال.

وكانت العائلات قررت من تلقاء نفسها عدم الاحتفال أخذا بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة للشهداء في قطاع غزة، وفق مصادر تحدثت لوكالة الأناضول.

ومن المقرر أن يتم اليوم الجمعة إطلاق سراح 13 إسرائيليا من غزة عبر معبر رفح، على أن تفرج إسرائيل بالتوازي عن 39 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

ويتم إطلاق الأسرى على دفعات على مدى 4 أيام لتشمل 50 إسرائيليا و150 فلسطينيا، وجميعهم من النساء والأطفال من الجانبين، وفق اتفاق الهدنة الموقع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس). كما ينص الاتفاق على إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.