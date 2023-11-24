الاحتلال ينفذ اقتحامات بالخليل وجنين وحصيلة شهداء الضفة تبلغ 229

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية خلال الليل، حيث نفذت حملة اعتقالات وهدمت منزل عائلة شهيد غرب جنين، في حين ارتفع عدد الشهداء بالضفة إلى 229 منذ بدء معركة طوفان الأقصى.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوبي الضفة، واعتدت على عدد من الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأظهر فيديو بثه ناشطون إقدام جندي إسرائيلي على تحطيم سيارة أمام أحد المنازل.

كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مصحوبة بجرافة عسكرية بلدة رمانة غرب جنين شمالي الضفة، حيث هدمت منزل عائلة الشهيد كامل أبو بكر بتهمة تنفيذه لعملية إطلاق نار في تل أبيب أدت الى مقتل شرطي إسرائيلي في أغسطس/آب الماضي.

وخلال الاقتحام فرضت قوات الاحتلال طوقا أمنيا على البلدة ونشرت القناصة في عدة بنايات وسط مواجهات مع شبان فلسطينيين تخللها إلقاء عبوات ناسفة وإطلاق نار تجاه القوات المقتحمة.

ويشار إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز جثمان الشهيد كامل أبو بكر.

بعد هدم أحد المنازل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرافات عسكرية تبدأ الانسحاب من بلدة رمانة غرب جنين#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/EJEeDU0a08 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 24, 2023

في غضون ذلك، أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي جبل الطويل في مدينة البيرة واعتدت على عدد من الفلسطينيين.

وكانت مصادر إسرائيلية قد تحدثت عن تعرض مستوطنة بسيغوت المقامة على أراضي المدينة والقريبة من الحي لإطلاق نار، ما دفع قوات الاحتلال إلى اقتحام الحي والاعتداء على عدد من المارة الفلسطينيين وأصحاب مركبات كانوا في المنطقة.

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عبادة عامر عقب مداهمة منزله في قرية كفر قليل جنوب نابلس.

جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتدون على سائق مركبة في جبل الطويل بمدينة البيرة في الضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/6kNVYkBNIT — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 23, 2023

ومساء الخميس، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في نابلس ورام الله.

وشيع فلسطينيون في بلدة بيتا جنوب شرقي نابلس جثمان الطفل محمد عديلي الذي استشهد في وقت سابق برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها البلدة.

وارتفع عدد الشهداء بالضفة الغربية إلى 229 منذ بدء معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 2900 جريح، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. كما ارتفع عدد المعتقلين إلى قرابة 3130.

وتزداد شدة المواجهات في الضفة على وقع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي خلفت حتى مساء الخميس ما يزيد على 14 ألفا و854 شهيدا، بينهم أكثر من 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بينما لا يزال نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، كما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا.