إطلاق سراح 12 عاملا تايلنديا كانوا محتجزين بغزة بعد جهود قطرية

قال رئيس وزراء تايلند سريتا تافيسين إنه تلقى تأكيدا بإطلاق سراح 12 عاملا تايلنديا كانوا محتجزين في قطاع غزة، في حين أكدت مصادر أن إطلاق سراحهم جاء بجهود قطرية.

وقال رئيس الوزراء، في منشور على موقع إكس، "تم إبلاغي من الجانب الأمني ووزارة الخارجية بأنه تم بالفعل إطلاق سراح 12 محتجزا تايلنديا".

وقالت مصادر للجزيرة إن كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- سلمت 24 محتجزا بينهم العمال التايلنديون.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قوله إن إطلاق سراح 12 تايلنديا اليوم جاء في إطار اتفاق منفصل مع حماس بوساطة قطرية ومصرية.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر تأكيدها أن إطلاق "الرهائن" التايلنديين جاء نتيجة جهود قطر بعد زيارة وزير الخارجية التايلندي للدوحة.

وقال المصدر إن جميع التايلنديين المفرج عنهم من الرجال ولا يشملهم اتفاق التبادل مع إسرائيل الذي يتضمن نساء وأطفالا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحتجزين التايلنديين المفرج عنهم عبروا إلى إسرائيل.

من جهتها، قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (حكومية) إن "الجهود المصرية المكثفة أسفرت عن إطلاق سراح 12 من رعايا تايلند، بالإضافة إلى 13 من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس ومن بينهم نساء وأطفال".

ومن المقرر أن يتم اليوم الجمعة إطلاق سراح 13 إسرائيليا من غزة عبر معبر رفح، على أن تفرج إسرائيل بالتوازي عن 39 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

ويتم إطلاق الأسرى على دفعات على مدى 4 أيام لتشمل 50 إسرائيليا و150 فلسطينيا، وجميعهم من النساء والأطفال من الجانبين، وفق اتفاق الهدنة الموقع بين حركة حماس وإسرائيل.

كما ينص الاتفاق على إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

ووفق الجيش الإسرائيلي، تم احتجاز نحو 240 شخصا في عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مستوطنات غلاف غزة.