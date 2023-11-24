أبرز تطورات اليوم الـ49 من الحرب الإسرائيلية على غزة
24/11/2023
شهد اليوم الـ49 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بدء سريان الهدنة الإنسانية في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي.
وتخللت اليوم عملية تنفيذ بنود الاتفاق من تسليم المقاومة الفلسطينية في غزة 13 محتجزا إسرائيليا إضافة إلى عمال أجانب خارج الاتفاق وهم 10 عمال تايلنديين وفلبيني خارج إطار اتفاق الهدنة، مقابل إفراج إسرائيل عن 39 من نساء وأطفال. وكان لافتا الإجراءات الإسرائيلية المشددة التي حظرت على الفلسطينيين التعبير عن الفرح في الضفة الغربية. وقد تم إدخال مساعدات إنسانية عبر معبر رفح وفق الاتفاق.
وهذه أبرز التطورات في هذا اليوم:
- بايدن: الصفقة الإنسانية مجرد بداية ومرت بسلام حتى الآن
- بلدية برشلونة تقطع علاقاتها مع إسرائيل.
- بريطانيا: إسرائيل لن تكون آمنة ما لم يكن هناك أمن للشعب الفلسطيني.
- الخارجية القطرية: نؤكد الإفراج عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
- الخارجية القطرية: الصليب الأحمر تسلم 24 مدنيا من المحتجزين بغزة.
- اقتحام عدة بلدات بالقدس لمنع احتفالات استقبال الأسرى.
- رويترز: إسرائيل تستدعي سفيري إسبانيا وبلجيكا.
- كتائب القسام سلمت 24 محتجزا بينهم العمال التايلنديون.
- الاحتلال يهاجم مراسلة الجزيرة أمام منزل الأسيرة أماني الحشيم.
- بن غفير يطالب الشرطة بمنع التقاط صورة النصر للأسرى الفلسطينيين.
- وسائل إعلام إسرائيلية: تسليم الأسرى الإسرائيليين إلى الجانب المصري.
- إسبانيا: قد نتخذ قرارا منفردا بالاعتراف بدولة فلسطين.
- بريطانيا: على إسرائيل منع عنف المستوطنين بالضفة.
- وزير الخارجية الإسرائيلي: سنستأنف الحرب حتى تصفية حماس.
- إسماعيل هنية: نؤكد التزامنا بتنفيذ اتفاق الهدنة وإنجاحه طالما التزم العدو بذلك.
- الاحتلال فجّر قبل انسحابه مرافق مستشفى الشفاء.
- أبو حمزة: سرايا القدس تلتزم بالهدنة ما التزم بها العدو.
- شهيدان وإصابات خلال محاولة السكان العودة لشمال غزة.
- السيسي: الأولوية الآن هي احتواء التصعيد.
- أردوغان: المجتمع الدولي فشل بمواجهة وحشية إسرائيل.
- الجهاد الإسلامي: سنجبر العدو لاحقا على عملية تبادل كبرى.
- استطلاع لمعاريف: حزب الليكود الحاكم يفقد نحو نصف قوته الانتخابية.
- متحدث باسم هيئة المعابر: الشاحنات التي تدخل الآن تنقل خُمس ما كان يدخل يوميا.
- بدء سريان الهدنة في قطاع غزة.
- استشهاد الصحفية أمل زهد وأفراد من عائلتها في قصف إسرائيلي.
- الجيش الإسرائيلي يقتحم المستشفى الإندونيسي ويشن غارات متفرقة.
- إجلاء أكثر من 100 روسي من غزة في رحلة خاصة.
- تسليم شاحنات ديزل وغاز يوميا لغزة مع بداية الهدنة.
المصدر : الجزيرة