أبرز تطورات اليوم الـ49 من الحرب الإسرائيلية على غزة

شهد اليوم الـ49 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بدء سريان الهدنة الإنسانية في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي.

وتخللت اليوم عملية تنفيذ بنود الاتفاق من تسليم المقاومة الفلسطينية في غزة 13 محتجزا إسرائيليا إضافة إلى عمال أجانب خارج الاتفاق وهم 10 عمال تايلنديين وفلبيني خارج إطار اتفاق الهدنة، مقابل إفراج إسرائيل عن 39 من نساء وأطفال. وكان لافتا الإجراءات الإسرائيلية المشددة التي حظرت على الفلسطينيين التعبير عن الفرح في الضفة الغربية. وقد تم إدخال مساعدات إنسانية عبر معبر رفح وفق الاتفاق.

وهذه أبرز التطورات في هذا اليوم: