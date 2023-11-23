عشرات الشهداء في غارات للاحتلال واستهداف متواصل للمستشفيات

كثف الاحتلال الإسرائيلي قصفه على المنازل المأهولة في مناطق متفرقة من شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، كما واصل الاحتلال استهداف مستشفيات القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة بسقوط 4 شهداء وجرح آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت صباح -اليوم الخميس- منازل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفجر اليوم، استشهد العشرات وأصيب آخرون من عائلتي أبو عبيد وأبو فول في قصف إسرائيلي استهدف منطقة أبو إسكندر شمالي غزة.

وأشار المراسل أيضا إلى أن قوات الاحتلال استهدفت طواقم الدفاع المدني في أثناء عملهم في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بينهم.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 فلسطينيين وجرح آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي دير البلح (وسط القطاع)، قال مراسل الجزيرة إن شهداء وجرحى سقطوا في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين وشقة سكنية في المدينة.

ونشرت منصات محلية -عبر تلغرام- مشاهد لانتشال الشهداء والجرحى من تحت أنقاض المنزل الذي قصفته قوات الاحتلال فجر اليوم. ولا يزال الأهالي وفرق الإنقاذ المحدودة الإمكانيات يواصلون جهودهم لإنقاذ ناجين وانتشال مزيد من الشهداء.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول عدد من الجرحى، معظمهم من الأطفال، إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط القطاع.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، ذكر المراسل أن 15 شخصا استشهدوا، بالإضافة إلى عدد من المفقودين، في غارات إسرائيلية استهدفت 5 منازل شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه شن غارات جوية على 300 هدف بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك قبيل هدنة إنسانية من المرتقب بدء سريانها خلال الساعات القادمة.

ومن جهته، وصف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ما حدث في غزة بالمذبحة الكاملة والأسوأ على الإطلاق.





استهداف المستشفيات

من ناحية أخرى، واصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف مستشفيات القطاع. وقال المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش إن الاحتلال وجّه إنذارا بإخلاء المستشفى الإندونيسي خلال 4 ساعات.

وفي مقابلة مع الجزيرة من داخل المستشفى، أضاف البرش أنه تم إخراج 450 جريحا، وما زال نحو 200 آخرين داخله، مشيرا إلى أن الوضع صعب داخل المستشفى، وأن هناك كثيرا من المصابين بالحروق ولا يوجد طبيب مختص لعلاجهم.

في الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المدير العام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة الدكتور محمد أبو سلمية.

ومن داخل المجمع، أفاد الطبيب معتز حرارة -في اتصال مع الجزيرة- بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية في أثناء مرافقته عشرات المرضى الذين أجبروا على الخروج من مستشفى الشفاء ونُقلوا برعاية منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن الاعتقال تم في أثناء مرور القافلة على طريق صلاح الدين.

من جهتها، دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتقال أبو سلمية وزملاءه، ودعت الصليب الأحمر والمنظمات الدولية للعمل على إطلاق سراحهم.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة إن الاحتلال تعامل بعنف مع الطواقم الطبية والمرضى، مُحمّلا الاحتلال الإسرائيلي والأمم المتحدة مسؤولية اعتقال الطواقم الطبية.

وأضاف القدرة -في حديث للجزيرة- "قررنا وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في إخلاء الجرحى والطواقم الطبية".

وقال صحفي من محيط مجمع الشفاء الطبي للجزيرة إن قوات الاحتلال تُعد لإجلاء العالقين في المستشفى بشكل قسري.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الصليب الأحمر بغزة للجزيرة أن العاملين في الرعاية الصحية يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، مضيفا أن "مستشفيات غزة تحولت إلى مقابر وساحات حرب".