بن غفير يهدد بالاستقالة إذا توقفت الحرب على غزة بعد الهدنة المرتقبة

هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية إذا لم تستأنف إسرائيل حربها على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المرتقبة.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي في مقابلة مع القناة الـ14 الإسرائيلية -مساء أمس الأربعاء- "سمعنا رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) يقولها صراحة: إن القتال سيُستأنف. لكن إذا توقفت الحرب، فلن يكون هناك ما نفعله في الحكومة".

وكان بن غفير، الذي يرأس حزب قوة يهودية اليميني المتطرف، ووزيران آخران من حزبه قد صوتوا ضد اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل الذي أُعلن فجر أمس الأربعاء.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تعهد أمس بالاستمرار في حربه على غزة حتى تحقيق "جميع الأهداف" التي ترمي إليها إسرائيل من وراء الحرب، وهي إعادة جميع الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، و"القضاء على حركة حماس"، والتأكد من أن مقاليد الأمور في غزة لن تكون بيد "من يدعم الإرهاب"، على حد تعبيره، وضمان أن غزة "لن تشكل تهديدا مستقبليا لإسرائيل".

وأعلنت دولة قطر -فجر الأربعاء- نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في غزة تستمر 4 أيام قابلة للتمديد، على أن يتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.





ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

وكان من المفترض أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ اليوم الخميس، لكن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي قال إن إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة لن يبدأ قبل الجمعة. وأكد أن المفاوضات من أجل إطلاق سراح المحتجزين مستمرة وتشهد تقدما.

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون إن الأطراف تعمل على وضع التفاصيل اللوجستية النهائية لاتفاق الهدنة بغزة، معربة عن أملها في أن يبدأ تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة صباح غد الجمعة.