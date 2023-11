القبض على مستشار أوباما السابق بـ"جريمة كراهية".. والبائع المصري: أخاف الذهاب للعمل

ألقت شرطة نيويورك القبض على ستيوارت سيلدوويتز، الذي عمل مستشارا للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، على خلفية ظهوره في مقاطع مصورة يضايق شابا مصريا ويصفه بـ "الإرهابي"، قائلا، إن قتل 4 آلاف طفل فلسطيني في غزة "ليس كافيا".

وقالت شرطة نيويورك في بيان، "قُبض على ستيوارت سيلدوويتز (64 عاما)، الذي شغل سابقا منصب نائب مدير مكتب وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، أمس الأربعاء بتهم المضايقة المشددة، وجرائم الكراهية، والمطاردة التي تسبب الخوف، والمطاردة في مكان العمل".

وحسب بيان الشرطة، فقد "صرح ضحية يبلغ من العمر 24 عاما للشرطة أن شخصا اقترب منه في مكان عمله مرات عدة وأدلى بتصريحات معادية للإسلام أكثر من مرة في تواريخ مختلفة، مما تسبب في شعور الضحية بالخوف والانزعاج".

Stuart Seldowitz arrested for his hate speech. It’s a start. Now let’s see Netanyahu in handcuffs for genocide. The Hague must respond. pic.twitter.com/yUuqiOYMnh — Howard Beckett (@BeckettUnite) November 23, 2023

بائع الطعام المصري: أخاف الذهاب للعمل

من جانبه، كشف الشاب المصري محمد حسين أنه بات يخاف الذهاب إلى العمل منذ تعرض سيلدوويتز له قبل نحو أسبوعين.

وقال محمد حسين لصحيفة "ذا دايلي ميل" البريطانية أمس الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إن "المضايقات بدأت قبل أسبوعين، عندما قرر سيلدوويتز استهدافي بشكل عشوائي، حيث سألني: من أين أنت؟ ثم بدأ الإساءة لي وتوبيخي بشأن الحرب في غزة واتهمني بالإرهاب".

وأضاف الشاب البالغ من العمر 24 عاما، "هددني بترحيلي عن أميركا. وقال لي في إحدى المرات، "المخابرات تريد صورتك، هل تعرفها؟ سيقبضون على والدك في مصر وينزعون أظافره واحدا تلو الآخر".

This man wearing a green jacket was berating and harassing a halal cart vendor off 83rd and 2nd Ave in NYC. Does anyone know who this man is? Planning to report to the authorities. pic.twitter.com/GwklyXpsPH — Layla 🪬 (@itslaylas) November 21, 2023

وأضاف الشاب الذي يعمل بائعا في عربة طعام بأحد شوارع نيويورك، "لم أفعل شيئا لإثارة الإساءة، وأنا الآن خائف من الذهاب إلى العمل أو الاشتباك مع رجل لديه كثير من العلاقات السياسية. أنا لا أدعم حماس ولم أفعل شيئا لإثارة التصريحات العنصرية المستمرة ضدي منذ أسبوعين".

وبعد أن انتشرت المقاطع المرئية لسيلدوويتز، احتشدت مجموعة من سكان نيويورك لدعم البائع، واصطفوا لشراء الدجاج والأرز من عربة الطعام في حي أبر إيست سايد في مانهاتن أول أمس الثلاثاء.

A moving scene as New Yorkers from all walks of life come together to support Mohamed, Sam and their coworkers on 83rd & 2nd Ave, taking a stand against anti-Muslim hate Sitting around a folding table provided by an UES neighbor, sharing halal chicken over rice & building bonds pic.twitter.com/6tC2nmEfX2 — Street Vendor Project (@VendorPower) November 22, 2023

وعقب انتشار المشاهد، أعلنت مؤسسة "غوثام" للعلاقات الحكومية عبر منصة "إكس"، إنهاء علاقتها مع سيلدوويتز.

Gotham Government Relations has ended all affiliation with Stuart Seldowitz, an individual who hasn't contributed to our work in years. The video of his actions is vile, racist, and beneath the dignity of the standards we practice at our firm. — Gotham Government Relations (@GothamGovt) November 21, 2023

ووصفت المؤسسة تصرفات مستشار الرئيس الأميريكي السابق، بأنها "دنيئة وعنصرية ولا تليق بمعايير الشرف لديها".

من جانبها، علّقت حاكمة نيويرك كاثي هوشل، "هذا مثير للاشمئزاز وغير مقبول، ولا مكان لهذا الخطاب الحقير في نيويورك، ونحن ندينه بشدة".

This is hateful, disgusting and unacceptable. Vile rhetoric like this has no place in New York, and we condemn it in the strongest of terms. https://t.co/I3QjK76hFz — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) November 22, 2023

كما نددت عضو مجلس مدينة نيويورك جولي مينين بما سمّته "خطاب كراهية غير مقبول"، مؤكدة أنها "تواصلت مع شرطة نيويورك، وهم يراجعون المقاطع في الوقت الحالي".

This is vile hate speech and harassment and truly abhorrent. I have contacted the @NYPD19Pct and they are reviewing these videos. There is no place for hate in our community and city. https://t.co/BPi2AdisL0 — Julie Menin (@JulieMenin) November 21, 2023

وتولى سيلدوويتز منصب نائب مدير مكتب الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في وزارة الخارجية الأميركية، خلال الفترة بين 1999 و2003، إلى جانب كونه مسؤولا سياسيا كبيرا في الوزارة نفسها.

يذكر أن سيلدوويتز اعتذر لاحقا، وقال لصحيفة "سيتي آند ستيت" المحلية الأميركية، إنه يأسف لما قاله.