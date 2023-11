الجيش الأميركي يعلن اعتراض مسيرات مفخخة أطلقت من اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن مدمرة أميركية اعترضت، صباح اليوم الخميس أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر، طائرات مسيرة مفخخة عديدة أُطلقت من اليمن من مناطق يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) -في منشور على منصة إكس- إنه صباح اليوم الخميس "أسقطت مدمرة الصواريخ الموجهة (يو إس إس توماس هودنر) عدة طائرات هجومية بدون طيار أحادية الاتجاه أُطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت أن الطائرات المسيرة "تم إسقاطها بينما كانت السفينة الحربية الأميركية في دورية في البحر الأحمر. ولم تتعرض السفينة ولا طاقمها لأي ضرر أو إصابة".

On the morning (Yemen time) of November 23, the USS Thomas Hudner (DDG 116) shot down multiple one-way attack drones launched from Houthi controlled areas in Yemen. The drones were shot down while the U.S. warship was on patrol in the Red Sea. The ship and crew sustained no… pic.twitter.com/TqXuaKsgwe

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 23, 2023