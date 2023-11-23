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الجزيرة تبث بعد قليل كلمة مصورة حصلت عليها للناطق باسم كتائب القسام

23/11/2023-|آخر تحديث: 23/11/202307:26 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة