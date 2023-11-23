الاحتلال يكثف حملة الاعتقالات بالضفة ويستقدم تعزيزات لمخيم بلاطة

استشهد شابان فلسطينيين وأصيب آخرون بتكثيف قوات الاحتلال اليوم الخميس حملة الاعتقالات والمداهمات التي تشنها بالضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط مواصلة حصار مخيم بلاطة شرق نابلس واستقدام المزيد من الآليات العسكرية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق مدينة رام الله وإصابة شابين آخرين، مما يرفع عدد شهداء الضفة إلى 228 منذ بدء حملة التصعيد.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار صوب مركبة عند جسر شرق رام الله، مما أدى إلى استشهاد الشاب وإصابة اثنين آخرين.

وأمس الأربعاء، استشهد 8 فلسطينيين في طولكرم وقلقيلية، بقصف طائرة مسيّرة وبرصاص الاحتلال الإسرائيلي.

تغطية صحفية: "هتافات وزغاريد سيدة خلال نقل جثمان الشاب خضر علوان الذي ارتقى برصــ.ـاص قوات الاحـــتلال قرب قرية برقا شرق رام الله، عصر اليوم". pic.twitter.com/KIoQUbPOmk — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 23, 2023

اقتحام مخيم بلاطة

من جهته، قال مراسل الجزيرة إن فتى استشهد صباح اليوم الخميس وأصيب آخر برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأضاف المراسل أن الجيش الإسرائيلي استقدم تعزيزات عسكرية إلى مخيم بلاطة، وشن حملة دهم واسعة في ظل استمرار المواجهات في محيط المخيم.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شخصين آخرين برصاص الاحتلال خلال اقتحام المخيم، كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت قنابل الغاز المدمع تجاه الشبان.

وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم بلاطة فجرا، وفرض طوقا عسكريا في محيطه، وشرع بعملية دهم للمنازل واعتقال مواطنين، وسط سماع تبادل لإطلاق نار وتفجيرات ومنع قوات الاحتلال للطواقم الطبية من الوصول للمخيم ونقل المصابين.





مداهمات واعتقالات

من جانبه، أعلن نادي الأسير الفلسطيني حصيلة الاعتقالات الإسرائيلية بلغت -اليوم الخميس- في الضفة الغربية 90 اعتقالا، مما يرفع عدد معتقلي الضفة منذ بدء التصعيد إلى 3130.

يأتي ذلك وسط تنفيذ جيش الاحتلال حملة مداهمات طالت عشرات المنازل اعتقل خلالها ما يزيد على 35 فلسطينيا، بينهم فتاة، في بلدة عزون شرق قلقيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطنا، وصادرت 17 مركبة باقتحام لمخيم العروب شمالي الخليل، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية اقتحم خلالها منازل ومحال تجارية في بلدة دورا جنوب الخليل.

وفي جنين، فجر الجيش الإسرائيلي منزلا في بلدة رمانة خلال عملية عسكرية اعتقل خلالها عددا من السكان.

وتزداد شدة المواجهات في الضفة على وقع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 48 يوما، وخلّف ما يزيد على 14 ألفا و532 شهيدا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن إصابة أكثر من 35 ألفا، نحو 75% منهم أطفال ونساء.