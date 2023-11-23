الاحتلال يقصف 300 هدف بغزة والمقاومة تخوض معارك ضارية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إنه شن غارات جوية على 300 هدف بـقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم شمال قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال -في بيان- أن "الأهداف تابعة لحركة حماس وتمت مهاجمتها جوا، ومنها مقرات القيادة العملياتية والأنفاق القتالية تحت الأرضية والمستودعات العسكرية ومواقع إنتاج الوسائل القتالية وإطلاق الصواريخ المضادة للدروع".

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي لقادة الجنود داخل غزة الخميس "نحن لا نوقف الحرب، بل نستمر حتى النصر ونتقدم إلى الأمام"، بحسب بيان للجيش.

وإلى جانب قصف غزة جوا، فقد واصلت قوات الجيش الإسرائيلي أيضا هجومها البري.

وجاء في بيان الجيش الاحتلال إن القوات البرية ضربت من وصفتهم بـ"الإرهابيين"، وتحديد "المواقع تحت الأرض".

وأفاد مراسل الجزيرة أن الاحتلال الإسرائيلي كثّف قصفه على المنازل المأهولة في مناطق متفرقة من شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، وأشار إلى أن القصف خلّف عشرات الشهداء والجرحى.





المقاومة تتصدى

في المقابل، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم شمال قطاع غزة.

وأضافت سرايا القدس أنها استهدفت آليتين عسكريتين للاحتلال بقذائف "تاندوم" و"آر بي جي".

أما كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- فأعلنت احتدام المواجهات على محاور التوغل من بيت حانون إلى جباليا وجحر الديك وحي الزيتون ومخيم الشاطئ.

وقال مراسل الجزيرة، إن صفارات الإنذار تدوي في كيسوفيم في غلاف غزة.

وغالبا ما يسبق دوي صفارات الإنذار سقوط الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية على إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل ضابط برتبة "قائد وحدة" في لواء غولاني، وجندي، إضافة إلى إصابة آخرين خلال معارك في شمال قطاع غزة؛ ما يرفع إجمالي قتلاه إلى 72 منذ بداية العملية العسكرية البرية في غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلّفت أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب.