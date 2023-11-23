الاحتلال يعتقل مدير مستشفى الشفاء بغزة وعددا من الكوادر الطبية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية حسب ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية وأطباء في المستشفى الخاضع حاليا لسيطرة قوات الاحتلال بعد حصار وقصف أعقبه اقتحام ثم إخلاؤه تماما قبل 5 أيام.

وقال خالد أبو سمرة (طبيب في مستشفى الشفاء) لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاحتلال اعتقل -فجر اليوم الخميس- أبو سلمية وكوادر من المجمع الطبي.

وكان أبو سلمية أفاد قبل أيام بأنه تلقى أمرا من الاحتلال بإخلاء المستشفى يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعدما رفض أمرا سابقا مماثلا، إذ تم إجلاء مئات المرضى والنازحين من مستشفى الشفاء إلى مستشفى آخر جنوبي القطاع، إضافة لنقل العشرات من الأطفال الخدج. في حين لا يزال العشرات عالقين في المستشفى حتى الآن.

وقال طبيب في مجمع الشفاء للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت قسم الطوارئ أمس الأربعاء، وقامت بعمليات تفتيش بداخله.

وأشار الطبيب إلى أن 3 أطباء و4 ممرضين يقدمون الرعاية للمرضى البالغ عددهم 180 الذين ما زالوا عالقين بالمستشفى.

حماس تدين

من جهتها، دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتقال الاحتلال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية وعددا من الكادر الطبي، ودعت الصليب الأحمر والمنظمات الدولية للعمل على إطلاق سراحهم فورا.

وقالت الحركة في بيان "ندين بشدّة اعتقال الاحتلال النازي لمدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية وعدد من الكوادر الطبية ممن بقوا في المشفى لتسهيل إخلاء (إجلاء) من تبقى من المرضى والجرحى فيه".

وأضافت حماس "نعده عملا دنيئا وخسيسا لا يخرج إلا عن جهة فاقدة لكافة معاني الإنسانية والأخلاق، إضافة لكونها جريمة وانتهاكا فاضحا للمواثيق الدولية التي كفلت عدم التعرض للكوادر الطبية في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات الحروب".

وطالبت الحركة "الجهات الدولية، ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، بالضغط على جيش الاحتلال لتأمين إطلاق سراحه (أبو سلمية) وجميع الكوادر الطبية الذين تم اعتقالهم فقط لمجرد بقائهم (في المستشفى) تأديةً لواجبهم ورسالتهم الإنسانية واحتراما لشرف مهنة الطب".

وأشارت حماس إلى أن مدير المستشفى كان على تواصل مع هذه المنظمات الدولية "لإخلاء (إجلاء) من تبقى من المرضى والجرحى في مستشفى الشفاء".