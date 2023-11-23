أبرز تطورات اليوم الـ48 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ48 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أعلنت الخارجية القطرية أن اتفاق الهدنة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية سيبدأ سريانه الساعة 7 صباحا من يوم غد الجمعة (بالتوقيت المحلي).

كما أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن المقاومة استهدفت 335 آلية صهيونية منذ بدء العدوان، منها 33 آلية خلال الساعات الـ72 الأخيرة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد الشهداء إلى 14 ألفًا و854 منذ بدء العدوان، بينهم 6150 طفلا و4 آلاف امرأة، وارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 36 ألفا، في حين بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف.

وفي ما يلي أبرز تطورات اليوم الـ48: