أبرز تطورات اليوم الـ48 من الحرب الإسرائيلية على غزة
23/11/2023
في اليوم الـ48 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أعلنت الخارجية القطرية أن اتفاق الهدنة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية سيبدأ سريانه الساعة 7 صباحا من يوم غد الجمعة (بالتوقيت المحلي).
كما أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن المقاومة استهدفت 335 آلية صهيونية منذ بدء العدوان، منها 33 آلية خلال الساعات الـ72 الأخيرة.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد الشهداء إلى 14 ألفًا و854 منذ بدء العدوان، بينهم 6150 طفلا و4 آلاف امرأة، وارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 36 ألفا، في حين بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف.
وفي ما يلي أبرز تطورات اليوم الـ48:
- إسرائيل: حماس ستستغل التهدئة في حربها النفسية.
- اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال غرب غزة.
- وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستأنف القتال بعد الهدنة.
- الإعلام الحكومي بغزة: نطالب بإيصال المساعدات والوقود لشمال وجنوب القطاع.
- شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين بجباليا.
- أبو عبيدة: استهدفنا 335 آلية صهيونية منذ بدء العدوان.
- السيسي: تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر خط أحمر.
- حزب الله يستهدف جنود الاحتلال بالمالكية ويعلن قتل 4 في مستوطنة المنارة بصواريخ موجهة.
- مكتب نتنياهو: تلقينا قائمة بأسماء الرهائن الذين سيطلق سراحهم.
- قطر: هدنة غزة تبدأ صباح الجمعة.
- بوريل: إسرائيل تحتاج وجود دولة فلسطينية.
- القسام: نخوض اشتباكات ضارية مع العدو بمنطقة جحر الديك.
- الاحتلال يدمر 3 مساجد بخان يونس جنوبي القطاع.
- الاحتلال يؤكد اعتقال مدير مستشفى الشفاء بغزة.
- شهيد في رام الله يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 228.
- عضو بالطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر: مستعدون لزيادة مدة الهدنة إلى 10 أيام.
- تقرير: فاتورة إسرائيل من حرب غزة قد تصل إلى 48 مليار دولار.
- ارتفاع عدد قتلى موظفي الأونروا في غزة إلى 108.
- الصليب الأحمر بغزة: المستشفيات تتحول إلى مقابر وساحات حرب.
- الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم بلاطة بالضفة.
- حماس تدين اعتقال مدير مستشفى الشفاء والطواقم الطبية.
- مسؤول إسرائيلي: إصابة 1600 جندي بإعاقات منذ بدء الحرب بغزة.
- صحة غزة: قررنا وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في إخلاء الجرحى.
- استهداف طواقم الدفاع المدني في بيت لاهيا ووقوع إصابات.
- الأغذية العالمي: 2.2 مليون شخص في غزة يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة.
- نادي الأسير: قوات الاحتلال اعتقلت 90 فلسطينيا بالضفة.
- مستوطنات الجليل الأعلى تتعرض لأكبر قصف منذ بداية الحرب.
- صحفي للجزيرة: الاحتلال يعد لإخلاء العالقين بمستشفى الشفاء قسريا.
- صحة غزة: الاحتلال أنذرنا بإخلاء المستشفى الإندونيسي.
- سرايا القدس تستهدف 11 آلية عسكرية بمحاور عدة بغزة.
- واشنطن تعلن إسقاط مسيّرات انطلقت من اليمن.
- مسؤولون: التأخير بإطلاق الرهائن سببه تفاصيل بسيطة.
- حزب الله يؤكد مقتل 5 من عناصره في جنوب لبنان.
- بايدن: مليشيات تابعة لإيران استهدفتنا بالعراق وسوريا.
- مساع أميركية وأممية لإنشاء مناطق آمنة جنوب قطاع غزة.
- الاحتلال: نتوقع استقبال آلاف يعانون صدمة ما بعد القتال بغزة.
المصدر : الجزيرة