إسرائيل تعترض صاروخ كروز والحوثيون يحذرون من استخدام سفنها

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إحدى مقاتلاته اعترضت صاروخ كروز، أُطلق تجاه مدينة إيلات.

وفي وقت سابق مساء اليوم الأربعاء، دوت صفارات الإنذار في إيلات، على ساحل البحر الأحمر، بعد الاشتباه في تسلل طائرة دون طيار.

وقال الجيش في بيان "في أعقاب التقرير المتعلق بتسلل طائرة معادية في منطقة مدينة إيلات على البحر الأحمر جنوب البلاد، نجحت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في اعتراض صاروخ كروز تم إطلاقه باتجاه إسرائيل".

وأوضح البيان أن "التهديد لم يخترق أراضي إسرائيل".

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي من أي مكان أطلق الصاروخ، لكن جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن سبق وأعلنوا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة تجاه إيلات، ردا على المجازر الإسرائيلية بقطاع غزة.

وذكرت بلدية إيلات، في بيان لها أنه بعد التنبيه الذي تم تفعيله في المدينة، فقد أبلغ مسؤولو الأمن في المنطقة، أنه تم تنفيذ عملية اعتراض ناجحة، ولا يوجد تهديد جوي.

ويأتي الهجوم بعدما أعلن الحوثيون الاثنين الماضي السيطرة على السفينة "غالاكسي ليدر" الذي يملكها رجل أعمال إسرائيلي واحتجازها مع طاقمها الدولي المكوّن من 25 شخصا قبلها بيوم.

تحذير حوثي

وفي سياق متصل، قالت القوات البحرية اليمنية إنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية "ضد سفن ومصالح العدو الإسرائيلي حتى يتوقف عدوانه على غزة ويكف عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".

وجددت تأكيدها بأنها تستهدف "السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها أشخاص إسرائيليون". وحذرت في بيان لها "كافة الشركات والتجار من شحن بضائعهم ومصالحهم مع السفن الإسرائيلية أو التعامل معها".

وقالت البحرية اليمنية التابعة للحوثيين إن "أي قطعة عسكرية تحمي السفن الإسرائيلية ستكون هدفا مشروعا لعملياتها".