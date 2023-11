مسؤول أميركي سابق: قتل 4 آلاف طفل فلسطيني "غير كاف"

قال ستيوارت سيلدوويتز، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس باراك أوباما، إن قتل 4 آلاف طفل فلسطيني في قطاع غزة "ليس بالكافي"، في مشهد أثار انتقادات وردود فعل كبيرة.

وسيلدوويتز الذي كان مسؤول جنوب آسيا لدى مجلس الأمن القومي للخارجية الأميركية سابقا، ظهر في مقطع مصور متداول على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بمضايقة شاب يعمل بائع أطعمة جوّال في نيويورك عبر وصفه بـ"الإرهابي".

ووثق الشاب عبر مقطع فيديو قدوم هذا المسؤول إليه عدة مرات، واستفزازه بالعديد من الطرق؛ من بينها حديثه بشكل غير لائق عن الإسلام، كما هدده بترحيله عن أميركا.

وتظهر المشاهد المنشورة على منصة "إكس"، البائع الجوال وهو يوضّح مرارا لسيلدوويتز بأنه يعمل حاليا، طالبا منه الابتعاد عنه؛ إلا أن الأخير رفض ذلك ووجه له الإهانات وبأنه جاهل لأنه لا يتقن الإنجليزية.

“If we killed 4,000 Palestinian kids, you know what? It wasn’t enough.”

