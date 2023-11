مسؤول أميركي سابق: قتل 4 آلاف طفل فلسطيني "غير كاف"

قال ستيوارت سيلدوويتز، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس باراك أوباما، إن قتل 4 آلاف طفل فلسطيني في قطاع غزة "ليس بالكافي"، في مشهد أثار انتقادات وردود فعل كبيرة.

وسيلدوويتز الذي كان مسؤول جنوب آسيا لدى مجلس الأمن القومي للخارجية الأميركية سابقا، ظهر في مقطع مصور متداول على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بمضايقة شاب مصري يعمل بائع أطعمة جوّال في نيويورك عبر وصفه بـ"الإرهابي".

ووثق الشاب عبر مقطع فيديو قدوم هذا المسؤول إليه عدة مرات، واستفزازه بالعديد من الطرق؛ من بينها حديثه بشكل غير لائق عن الإسلام، كما هدده بترحيله عن أميركا.

وتظهر المشاهد المنشورة على منصة "إكس"، البائع الجوال وهو يوضّح مرارا لسيلدوويتز بأنه يعمل حاليا، طالبا منه الابتعاد عنه؛ إلا أن الأخير رفض ذلك ووجه له الإهانات وبأنه جاهل لأنه لا يتقن الإنجليزية.

سيلدوويتز وبعد مواصلته مضايقة البائع الجوال متهما إياه بدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و"الإرهاب"، قال له "هل تعلم؟ إذا قتلنا 4 آلاف طفل فلسطيني. هذا ليس كافيا، ليس كافيا".

وفي مشاهد أخرى يظهر سيلدوويتز أيضا وهو يضايق البائع عبر التفوّه بكلمات مستفزّة ومسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وللقرآن الكريم.

وعقب انتشار المشاهد هذه، أعلنت مؤسسة "العلاقات الحكومية في جوثام"، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إنهاء علاقتها مع سيلدوويتز الذي كان يعمل لديها.

ووصفت المؤسسة تصرفات سيلدوويتز في المشاهد بأنها "دنيئة وعنصرية ولا تليق بمعايير الشرف لديها".

Young Stuart Seldowitz with team Madelene Albright while voting to continue the suffering of Iraqis and kill Iraqi children .

What religion, cult or ideology do these have ,I wonder ?

You guess. pic.twitter.com/UpCcoYNjMb

— 𝔇𝔯𝔄𝔡𝔄𝔡𝔑𝔞𝔧𝔦 (@AdamNN) November 21, 2023