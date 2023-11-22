مسؤول أميركي يعلن تفاصيل اتفاق إسرائيل وحماس ويشيد بدور قطر

أشاد مسؤول أميركي رفيع بدور قطر في التوصل لاتفاق فجر اليوم الأربعاء بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أفضى في أبرز بنوده إلى تبادل أسرى من الطرفين ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المسؤول الأميركي في إحاطة رسمية إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، سيشمل إطلاق سراح 50 امرأة وطفلا في غزة مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى بسجونها، وأضاف أنه من بين الذين ستشملهم المرحلة الأولى من الاتفاق أميركيتان وطفلة.

وكشف المصدر أن الإعلان الرسمي عن صفقة تبادل الأسرى سيتم عبر دولة قطر، وذلك بعد أن تسلم إسرائيل ردها، مشيدا بجهود الدوحة خلال هذه المرحلة من المفاوضات.

وقال إن عملية تنفيذ الاتفاق ستبدأ بعد 24 ساعة من الإعلان الرسمي عن الاتفاق، مشيرا إلى أنه من المحتمل تمديد فترة الهدنة في حال طرأ تقدم على صعيد المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد أن الإدارة الأميركية ستواصل العمل على المراحل المقبلة من الاتفاق لحين إطلاق سراح جميع الرهائن، قائلا إن التقدم الفعلي طرأ على مسار المفاوضات بعد أن حددت حماس هويات الرهائن الـ50.

بيان قطري

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية القطرية "نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس".

وقالت في بيان إن "جهود الوساطة أسفرت عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايتها خلال 24 ساعة"، وإن "الهدنة الإنسانية ستستمر 4 أيام قابلة للتمديد".

وأكدت الوزارة أن "الاتفاق يشمل تبادل ٥٠ امرأة وطفلا من الأسرى بغزة مقابل إفراج إسرائيل عن نساء وأطفال فلسطينيين، وستتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق".

وقالت إن الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من المساعدات الإغاثية بما فيها وقود مخصص للاحتياجات الإنسانية، وإن دولة قطر "تؤكد استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، وتثمن جهود قطر والولايات المتحدة في دعم جهود الوساطة وصولا إلى هذا الاتفاق".

دولة قطر تعلن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/XLcZOKGCct — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 22, 2023

وفي وقت سابق، صدقت الحكومة الإسرائيلية على صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة مع حركة حماس وإرساء هدنة مؤقتة في القطاع، بحسب بيان رسمي.

وجاء هذا الإعلان في ختام جلسة لمجلس الوزراء امتدت حتى فجر اليوم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث أيد جميع الوزراء الصفقة باستثناء 3 وزراء متطرفين ينتمون لحزب الصهيونية الدينية.

وكانت كتائب عزالدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- قد أعلنت أنها تحتجز 200 أسير من نحو 250 إسرائيليا في المجمل أسرتهم فصائل المقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما أعلنت القسام في وقت سابق أن القصف الإسرائيلي على القطاع تسبب بفقدان أكثر من 60 من الأسرى الإسرائيليين في القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الآن.