عاجل | عمدة مدينة نيويورك: نراقب الوضع عن كثب في بوفالو بعد الانفجار في جسر رينبو وأرسلنا عناصر شرطة لدعم الجهود

عمدة مدينة نيويورك: نراقب الوضع عن كثب في بوفالو بعد الانفجار في جسر رينبو وأرسلنا عناصر شرطة لدعم الجهود

رئيس الوزراء الكندي: تم إغلاق 4 معابر حدودية في منطقة بوفالو وفرض تدابير أمنية مشددة

رئيس الوزراء الكندي: الوضع خطير للغاية مع انفجار سيارة عند معبر جسر رينبو ونحاول الحصول على أجوبة بشكل سريع

فوكس نيوز عن مصادر: مقتل شخصين كانا في السيارة وإصابة ضابط حدودي جراء انفجار السيارة على الجسر الحدودي مع كندا

البيت الأبيض: تم إطلاع الرئيس بايدن على تطورات الانفجار عند معبر جسر رينبو الحدودي مع كندا ونتابع الوضع عن كثب