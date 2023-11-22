عاجل | عمدة مدينة نيويورك: نراقب الوضع عن كثب في بوفالو بعد الانفجار في جسر رينبو وأرسلنا عناصر شرطة لدعم الجهود
22/11/2023-|آخر تحديث: 22/11/202311:58 م (بتوقيت مكة المكرمة)
عمدة مدينة نيويورك: نراقب الوضع عن كثب في بوفالو بعد الانفجار في جسر رينبو وأرسلنا عناصر شرطة لدعم الجهود
رئيس الوزراء الكندي: تم إغلاق 4 معابر حدودية في منطقة بوفالو وفرض تدابير أمنية مشددة
رئيس الوزراء الكندي: الوضع خطير للغاية مع انفجار سيارة عند معبر جسر رينبو ونحاول الحصول على أجوبة بشكل سريع
فوكس نيوز عن مصادر: مقتل شخصين كانا في السيارة وإصابة ضابط حدودي جراء انفجار السيارة على الجسر الحدودي مع كندا
البيت الأبيض: تم إطلاع الرئيس بايدن على تطورات الانفجار عند معبر جسر رينبو الحدودي مع كندا ونتابع الوضع عن كثب
المصدر : الجزيرة