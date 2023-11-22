شبكة الجزيرة تدين بشدة استهداف إسرائيل للصحفيين

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية بشدة الاستهداف المتصاعد الذي تقوم به القوات الإسرائيلية ضد الصحفيين، "في محاولة يائسة منها لإسكات صوت رسل الحقيقة".

وذكرت الشبكة -في بيان- أن القوات الإسرائيلية اغتالت 3 صحفيين في لبنان يعملون لصالح قناة الميادين، في أحدث استهداف للصحفيين.

وبلغ عدد الذين قتلوا عمدا في غزة 60 صحفيا ومصورا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان آخرهم الزملاء بلال جاد الله، مدير بيت الصحافة في غزة، والكاتب الصحفي مصطفى الصواف، والصحفيتين آلاء حسونة وآيات خضورة، والصحفيين ساري منصور وحسونة سليم، والذين يعملون في مؤسسات محلية صحفية.

ودعت الشبكة كل المنظمات الحقوقية والإنسانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الإعلاميين وضمان تمكينهم من تأدية واجبهم المهني.

كما حثت المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحماية الصحفيين إلى إدانة جرائم القتل الممنهجة التي تنفذها القوات الإسرائيلية.

وذكّرت الجزيرة بأن الصحفيين في غزة يقدمون تضحيات جساما للكشف عن الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في عدوانه على غزة.

وجددت مطالبها بتحقيق العدالة للضحايا، ومحاسبة المتورطين في استهدافهم، وضمان الحقوق الأساسية للصحفيين في مناطق النزاع.