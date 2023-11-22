سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان ونصر الله يلتقي قياديا بحماس

أفاد مراسل الجزيرة بأن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، في حين بحث حزب الله مع قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تطورات الأوضاع في قطاع غزة والاحتمالات القائمة على جميع جبهات المقاومة.

وأضاف المراسل أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت محيط بلدات ياطر ومجدل زون وطير حرفا والجبين في القطاع الغربي بعدد من الصواريخ، كما قصفت طائرة استطلاع إسرائيلية محيط بلدة كفركلا في القطاع الشرقي.

وقال الدفاع المدني في جنوب لبنان إنه انتشل جثماني شهيدين من تحت ركام منزل في بلدة الخيام تعرض للقصف من الطائرات الإسرائيلية الاثنين الماضي.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية أغارت على أهداف عدة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

وقد بث الجيش الإسرائيلي صورا قال إنها لاستهداف بنى تحتية وموقع عسكري تابع لحزب الله اللبناني.

يشار إلى أن 9 أشخاص قتلوا -أمس الثلاثاء- بينهم صحفيان وعنصر من حزب الله جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، في حين قال الحزب إنه قصف قاعدة ومصنعا عسكريا وقوة استخبارات إسرائيلية.

ونعت قناة الميادين "الشهيدين المراسلة فرح عمر (25 عاما) والمصور ربيع المعماري (40 عاما) نتيجة استهداف إسرائيلي غادر" في جنوب لبنان.





لقاء حزب الله وحماس

في الأثناء، بحث أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، مع مسؤول العلاقات العربية والإسلامية، نائب ‏رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والاحتمالات القائمة على جميع جبهات المقاومة.

جاء ذلك في لقاء جمعهما في لبنان بحضور القيادي في الحركة أسامة ‏حمدان، حسبما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وشهد اللقاء استعراض الأحداث الأخيرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتقييم المواقف والتطورات ‏والاحتمالات القائمة على جميع جبهات المقاومة، وخصوصا في قطاع غزة.

وأكد الطرفان أهمية ‏مواصلة العمل والتنسيق الدائم، مع الثبات والصمود، من أجل تحقيق الانتصار الموعود، حسب المصدر ذاته.

وبالتزامن مع إعلان التوصل لاتفاق هدنة مدته 4 أيام قابلة للتمديد بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، قصف الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، منطقة اللبونة في الناقورة جنوبي لبنان بالقذائف الفوسفورية، كما طال القصف المدفعي العنيف محيط بلدتي رامية وعيتا الشعب، وعلى أطراف بلدة الضهيرة (جنوب)، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود بين الجانبين بوتيرة يومية قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، مما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتتواصل هذه المواجهات على وقع حرب يشنها الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قطاع غزة، أسفرت عن 14 ألفا و128 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 5840 طفلا و3920 امرأة، فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.