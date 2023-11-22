سؤال وجواب.. الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى في غزة

من المرتقب أن يبدأ تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي غدا الخميس، ويُبقي الاتفاق الباب مفتوحا أمام تمديد الهدنة وزيادة عدد الأسرى المفرج عنهم من الجانبين.

تاليا بعض التفاصيل المتعلقة بتنفيذ اتفاق الهدنة كما نشرتها وكالة الأناضول:

كم عدد الأسرى الذين سيتم إطلاقهم في الصفقة؟

بموجب الاتفاق، فإن حركة حماس ستطلق 50 أسيرا من النساء والأطفال على دفعات خلال 4 أيام، ولم يتم الإعلان عن أسماء الإسرائيليين الذين ستشملهم الصفقة.

وبالمقابل، فإن إسرائيل ستطلق سراح 150 أسيرا من الأطفال والنساء من سجونها على دفعات.

ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء 300 أسير فلسطيني تنطبق عليهم مواصفات القبول بالإفراج.

ويتعين على سلطة السجون الإسرائيلية أن تنشر في الساعات القادمة أسماء الأسرى الـ150 الذين سيتم الإفراج عنهم.

هل هي نهاية المطاف؟

لا، فقد أشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى إمكانية تمديد فترات وقف إطلاق النار بواقع يوم واحد مقابل كل 10 أسرى إسرائيليين يتم إطلاقهم.

وتقدر وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن لدى حماس 80 إسرائيليا من النساء والأطفال.

وبمقابل كل أسير إسرائيلي أبدت تل أبيب الاستعداد للإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من سجونها.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي -في بيانه- إن الإفراج عن 10 مخطوفين آخرين سيؤدي إلى يوم هدنة آخر.

كم عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة؟

يقول الجيش الإسرائيلي إنه أحصى 239 إسرائيليا أسرى في غزة، بينهم مدنيون وعسكريون وضباط شرطة.

ولكن الاتفاق يشمل فقط الأسرى من النساء والأطفال.

لماذا نشرت إسرائيل قائمة بأسماء 300 أسير فلسطيني؟

نشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء 300 أسير ممن تنطبق عليهم مواصفات الإفراج لإفساح المجال أمام الإسرائيليين المعترضين لتقديم التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.

ولكن المحكمة العليا عادة لا تتدخل في قرارات الحكومة بشأن صفقات التبادل.

ويفسح قرار وزارة العدل الإسرائيلية المجال للتوصل إلى اتفاقيات للإفراج عن 100 أسير إسرائيلي في غزة بعد أن قالت تل أبيب إنها على استعداد للإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي.

هل تشمل الصفقة شيئا آخر غير الأسرى والهدنة؟

نعم، وفق القنوات الإخبارية العبرية، فإن إسرائيل ستسمح بإدخال 300 شاحنة يوميا من مواد الإغاثة والوقود خلال فترة الهدنة.

هل سيوقف الاتفاق الحرب في غزة؟

لا، فقد أعلنت إسرائيل أنها ستواصل الحرب بعد انتهاء فترة الهدنة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيانه، ستواصل الحكومة وقوات الجيش والأجهزة الأمنية الحرب من أجل استرجاع جميع المخطوفين، واستكمال القضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل أي تهديد على دولة إسرائيل.

متى يدخل الاتفاق موضع التنفيذ؟

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، أن غدا الخميس، سيبدأ إطلاق الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين من غزة.

وقال كوهين لإذاعة الجيش الإسرائيلي "غدا الخميس يبدأ إطلاق الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين".

هل تشمل الهدنة كل الساحات؟

لا، فالهدنة تقتصر على قطاع غزة، ولا تشمل الضفة الغربية، ولا الحدود اللبنانية الإسرائيلية.