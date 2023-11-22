إسرائيل تقر صفقة لتبادل الأسرى ووقفا مؤقتا للقتال

صدقت الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء على صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإرساء هدنة مؤقتة في القطاع، بحسب بيان رسمي.

جاء ذلك في ختام جلسة لمجلس الوزراء امتدت حتى فجر اليوم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حيث أيد جميع الوزراء الصفقة باستثناء 3 وزراء متطرفين ينتمون لحزب الصهيونية الدينية.

وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان إن "الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لاتفاق" يتم بموجبه إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 محتجزا من النساء والأطفال على مدار 4 أيام "يسري خلالها وقف للقتال".

من جهتها، أكدت حماس التوصل لاتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام بجهود قطرية ومصرية، بعد مفاوضات صعبة ومعقدة.

وقالت إنه "يتم بموجب الاتفاق إدخال مئات شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لكل مناطق قطاع غزة".

كما سيتم بموجب الاتفاق "وقف حركة آليات الاحتلال العسكرية المتوغلة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال بكافة مناطق قطاع غزة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنهم "قريبون جدا" من إبرام اتفاق بشأن المحتجزين في قطاع غزة. كما قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إننا "نقترب من التوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى في غزة، ونحن نعمل على ذلك بجدية".

وكانت كتائب عزالدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- قد أعلنت أنها تحتجز 200 أسير من نحو 250 إسرائيليا في المجمل أسرتهم فصائل المقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما أعلنت القسام في وقت سابق أن القصف الإسرائيلي على القطاع تسبب بفقدان أكثر من 60 من الأسرى الإسرائيليين في القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الآن.