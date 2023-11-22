روسيا تنشر صاروخا نوويا جديدا في منطقة كالوغا

قالت وكالة الإعلام الروسية -نقلا عن وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء- إن موسكو نشرت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "يارس" في قاعدة كوزلسكي في منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو.

وتصف روسيا الصاروخ يارس، الذي تم تطويره في الألفينيات والذي يقدر على حمل رؤوس نووية حرارية متعددة، بأنه أحد الأسلحة النووية القادرة على اختراق الدرع الصاروخي الذي تمتلكه الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن فوج كوزلسكي العسكري -حيث تم تحميل الصاروخ الجديد في صومعة إطلاق تحت الأرض- هو الفوج الأول في قوات الصواريخ الإستراتيجية الروسية الذي يبدأ فيه التحديث بتحميل صواريخ يارس في صوامع تحت الأرض.

ونُشرت الصواريخ في بادئ الأمر في أفواج عسكرية أخرى في نسخة متنقلة.

وكانت روسيا أعلنت منذ أسابيع أنها تدرس الانسحاب من معاهدة حظر التجارب النووية بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن ترسانة بلاده النووية.