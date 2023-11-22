السودان.. البرهان يعفي 4 وزراء من مناصبهم

أعفى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، 4 وزراء من مناصبهم وتعيين 4 آخرين خلفا لهم.

وأفاد إعلام مجلس السيادة -في بيان- بأن البرهان أصدر قرارا بإنهاء تكليف وزير الداخلية خالد حسان محيي الدين، ووزير العدل محمد سعيد الحلو من مهامهما، مضيفا "إنهاء تكليف بتول عباس عوض من مهام وزير الصناعة، وعبد العاطي أحمد عباس من مهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف".

١- تكليف/ السيد اللواء شرطة م خليل باشا سايرين امرقيل – بمهام وزارة الداخلية. ٢- تكليف/ السيد معاوية عثمان محمد خير- بمهام وزارة العدل. ٣- تكليف/ السيدة محاسن علي يعقوب- بمهام وزارة الصناعة. ٤-تكليف/ السيد أسامه حسن محمد أحمد – بمهام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) November 22, 2023

كما أفاد بيان لمجلس السيادة بأن البرهان كلّف اللواء خليل باشا سايرين بمهام وزارة الداخلية، ومعاوية عثمان محمد خير بمهام وزارة العدل، ومحاسن علي يعقوب بمهام وزارة الصناعة، وأسامة حسن محمد بمهام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

من جانب آخر، نقلت صفحة مجلس السيادة السوداني على فيسبوك ووسائل إعلام سودانية إنهاء البرهان تكليف 6 من ولاة (حكام) الولايات من مهامهم، من أصل 18 ولاية في البلاد.

وفي بيان منفصل، قال المجلس إن البرهان أصدر قرارا بتكليف 4 ولاة جدد لولايات الجزيرة وكسلا وغرب كردفان، والولاية الشمالية.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني أصدر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قرارا بإنهاء تكليف 5 وزراء من مهامهم، وتعيين آخرين بدلا منهم، وهم وزراء الطاقة والنفط، والتجارة والتموين، والنقل، العمل والإصلاح الإداري، والثروة الحيوانية، دون أن تكشف بيانات مجلس السيادة أسباب هذه القرارات.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يشهد السودان اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلَّفت أكثر من 9 آلاف قتيل، فضلا عن أكثر من 6 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.