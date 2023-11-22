النونو: حماس وإسرائيل تتبادلان قوائم الأسرى لتدقيقها

كشف طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الحركة وإسرائيل تتبادلان قوائم الأسرى لتدقيقها عبر الوسطاء موضحا أن قطر والولايات المتحدة ومصر ستكون ضامنة لسريان وقف إطلاق النار.

وأوضح خلال مقابلة مع الجزيرة أنه لم يتم تحديد موعد بدء سريان الهدنة، التي أعلن عن التوصل لها صباح اليوم الأربعاء.

وقال النونو إن هناك دورا للصليب الأحمر والأمم المتحدة في صفقة التبادل، ولكنه لم يوضح ماهية الدور المنوط بالمنظمتين، وكانت حماس قد سلمت بعض الأسرى لديها لأسباب إنسانية للطليب الأحمر الذي بدوره نقل الأسرى المفرج عنهم لجيش الاحتلال الإسرائيلي عبر معبر رفح.

وأعلنت دولة قطر -فجر اليوم الأربعاء- نجاح جهود الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ومصير بين حماس وإسرائيل، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأكد على أن حركة طائرات الاحتلال ستتوقف 6 ساعات يوميا في شمال القطاع خلال فترة التهدئة، كما أنه سيكون هناك وقف تام لإطلاق النار في قطاع غزة خلال الهدنة.

وذكر النونو أن الاتفاق يتضمن وصول المساعدات الصحية لجميع مستشفيات غزة، كما سيدخل للقطاع 200 إلى 300 شاحنة على الأقل من بينها 8 شاحنات وقود.

وأكد أن دخول المساعدات لقطاع غزة سيستمر لما بعد أيام الاتفاق، وأن المساعدات التي ستدخل القطاع تشمل مواد أساسية وملابس.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قد ذكر أن إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى لدى حماس في قطاع غزة سيبدأ غدا الخميس، لكنه لم يكشف عن التوقيت بالضبط الذي سيتم فيه الإفراج عنهم.