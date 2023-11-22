حزب الله يقصف ثكنات للاحتلال وغارات إسرائيلية على مواقع جنوبي لبنان

تواصل، اليوم الأربعاء، القصف المتبادل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني حيث استهدف الأخير تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع المالكية بمنطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، في حين أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على أهداف قالت إسرائيل إنها تابعة للحزب داخل الأراضي اللبنانية.

وقال حزب الله إنه استهدف جنودا إسرائيليين في موقع المالكية بقذائف الهاون وتمكن من "تحقيق إصابات مباشرة"، وذلك في أعقاب سماع دوي صفارات الإنذار في المنطقة.

كما أشار إلى أنه قصف بصواريخ "بركان" تجمعا لجنود الاحتلال في محيط ثكنة زرعيت، وقصف ثكنتي ميتات ويفتاح وموقعي راميا وبليدا الإسرائيليين وحقق فيها إصابات مباشرة.

وأفادت مراسلة الجزيرة بسماع صفارات الإنذار في مناطق عدة بالجليل الأعلى على الحدود مع لبنان، وأن السلطات الإسرائيلية أغلقت شارعا رئيسيا عند الحدود وطالبت السكان بالبقاء في أماكن آمنة.





غارات إسرائيلية

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية أغارت على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان، وأن مدفعيته قصفت منطقة وادي حامول في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن المقاتلات الإسرائيلية شنت غارتين على محيط بلدة ياطر، وعلى منطقة اللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

يشار إلى أن 9 أشخاص قتلوا أمس الثلاثاء -بينهم صحفيان وعنصر من حزب الله– جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، في حين قال الحزب إنه قصف قاعدة ومصنعا عسكريا وقوة استخبارات إسرائيلية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب عملية طوفان الأقصى، يتبادل الجيش الإسرائيلي بوتيرة يومية قصفا متقطعا مع حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان، مما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.