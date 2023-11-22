المرشد الإيراني: إسرائيل تلقت ضربة قاضية من حماس

قال المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الأربعاء إن إسرائيل تلقت "ضربة قاضية" من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف المرشد أن "الكيان الصهيوني، رغم كل إمكانياته الهائلة، تلقى ضربة قاضية من حماس.. ومواصلة قصف المدنيين ستقصر من عمر إسرائيل، وهذا الظلم لن يبقى دون رد".

وجاءت تصريحات خامنئي فيما ذكرت وكالة "نور نيوز" المقربة من النظام في طهران أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيبدأ جولة في المنطقة بعد الإعلان عن هدنة واتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وأضافت الوكالة أن "الزيارة تتماشى مع الجهود الدبلوماسية الإيرانية لوقف هجمات النظام الصهيوني على غزة ورفع الحصار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المقهورين".

وسيتوجه أمير عبد اللهيان إلى لبنان اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن قطر كانت قد أعلنت فجر اليوم الأربعاء نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس، إذ أسفرت عن التوصل لاتفاق على هدنة إنسانية في غزة تستمر 4 أيام قابلة للتمديد، يتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى ذلك ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.