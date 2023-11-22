المرشد الإيراني: إسرائيل تلقت ضربة قاضية من حماس

قال المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الأربعاء إن إسرائيل تلقت "ضربة قاضية" من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف المرشد أن "الكيان الصهيوني، رغم كل إمكانياته الهائلة، تلقى ضربة قاضية من حماس.. ومواصلة قصف المدنيين ستقصر من عمر إسرائيل، وهذا الظلم لن يبقى دون رد".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن الفلسطينيين هم من يقررون مستقبل غزة ومستقبل بلدهم، مشيرا إلى أن "مضيّ 6 أسابيع من المقاومة البطولية في غزة أثبت أن الوقت ليس في صالح الكيان الإسرائيلي".

وقال عبد اللهيان لدى وصوله إلى بيروت اليوم الأربعاء "نحن في لبنان للتشاور مع السلطات بشأن تحقيق الأمن في المنطقة واستيفاء الحقوق"، مؤكدا "لقد علمنا من قادة المقاومة في المنطقة أن الأيادي سوف تظل على الزناد حتى الوفاء بكل حقوق الفلسطينيين".

وجاءت زيارة وزير الخارجية الإيراني لبيروت بعد ساعات من اتفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل على هدنة إنسانية في غزة تستمر 4 أيام قابلة للتمديد، بعد أن أعلنت قطر فجر اليوم الأربعاء، نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بشأن تلك الهدنة.

ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى ذلك ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.