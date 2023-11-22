8 شهداء وعشرات المعتقلين جراء تصعيد الاحتلال بالضفة

استشهد، مساء اليوم الأربعاء، الفتى الفلسطيني معتز أنس (16 عاما) عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بورين في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، مما يرفع عدد شهداء اليوم إلى 8 بالضفة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت صباح اليوم وصول 6 شهداء برصاص الاحتلال إلى مستشفى طولكرم الحكومي إثر اقتحام القوات الإسرائيلية للمدينة، كما استشهد فلسطيني في بلدة عزون شرقي قلقيلية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تعامل مع 26 إصابة، 4 منها بالرصاص الحي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أن قوات الاحتلال منعت دخول طواقم الإسعاف إلى مخيم طولكرم الذي اقتحمه الجيش الإسرائيلي.

وبشهداء اليوم الثمانية ترتفع حصيلة شهداء الضفة إلى 226 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

اقتحامات واعتقالات

وواصلت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قسم الطوارئ بمستشفى "ثابت ثابت" الحكومي في طولكرم، واعتقلت أحد المصابين، كما حاصرت مستشفى الإسراء التخصصي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باقتحام قوات الاحتلال ظهر اليوم قرية عانين غرب جنين، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها الرئيسية.

كما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية اعتقلت مواطنين من بلدة ترقوميا غرب الخليل، واندلعت إثر ذلك مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.





وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم شمال الضفة، كما فجّرت القوات الإسرائيلية منزلا في حارة البلاونة خلال الاقتحام المستمر لمخيم طولكرم.

وفي مخيم الدهيشة القريب من بيت لحم، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية اعتقل خلالها عددا من الفلسطينيين، اندلعت على إثرها مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

في المقابل، أعلنت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس أن مقاتليها فجّروا عبوات ناسفة في جرافات وآليات الاحتلال أثناء اقتحامها المخيم، مما أدى إلى إعطابها، كما أوقعوا قوة إسرائيلية في كمين محكم بمحور البلاونة، وحققوا إصابات فيها.

#متابعة اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة ترقوميا قضاء الخليل قبل قليل. pic.twitter.com/UgDzUGLxvJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 22, 2023

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من مدينة طوباس أثناء مروره عند حاجز عسكري.

من جهته، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 35 فلسطينيا، وهو ما يرفع إجمالي معتقلي الضفة الغربية المحتلة إلى 3035 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويتزامن التصعيد في الضفة مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 14 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة ما يزيد على 33 ألفا آخرين.