أبرز تطورات اليوم الـ47 من الحرب الإسرائيلية على غزة
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22/11/2023
في اليوم الـ47 من الحرب الإسرائيلية على غزة، توصلت حركة المقاومة الإسلامية وإسرائيل لاتفاق على هدنة إنسانية في غزة تستمر 4 أيام قابلة للتمديد، وذلك بوساطة قطرية ومصرية ودعم أميركي.
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.
وبالتوازي مع ذلك، تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق من القطاع، وارتفع عدد شهداء الحرب في غزة إلى 14532 شهيدا بينهم نحو 6 آلاف طفل.
وهذه أبرز تطورات اليوم 47:
- مستشار الأمن القومي الأميركي: قطر هي من ستعلن بدء الهدنة في غزة.
- الجيش الإسرائيلي: لا نعرف موعد بدء سريان وقف إطلاق النار بغزة.
- وزير العلوم الإسرائيلي: على إسرائيل التصدي لمحاولات إقامة دولة فلسطينية.
- بلومبيرغ: واشنطن أبلغت إسرائيل أن قتل عدد كبير من المدنيين سيصعب مواصلة الحرب ضد حماس.
- القسام: استهدفنا جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة بمدينة غزة.
- الجهاد الإسلامي: ملتزمون بالهدنة إذا التزم بها الاحتلال.
- البيت الأبيض: سنواصل العمل لإطلاق باقي الرهائن.
- ارتفاع عدد شهداء الحرب على غزة إلى 14532 شهيدا بينهم نحو 6 آلاف طفل.
- روسيا: لم نر أدلة حتى الآن على وجود مواقع لحماس بالمستشفيات.
- جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي بشمال القطاع.
- ألمانيا تشكر جهود قطر في اتفاق الهدنة.
- إيطاليا: على إسرائيل احترام القانون الدولي.
- اليونيسيف: أكثر من 5300 طفل فلسطيني قتلوا منذ بدء الحرب.
- مسؤولة أممية: يتم التخلي عن قيمنا الدولية بغزة.
- حزب الله: المقاومة استهدفت قوة إسرائيلية في موقع الراهب.
- الأونروا: يجب رفع الحصار نهائيا ووصول المساعدات لغزة دون شروط.
- مستشار هنية: يجري الآن تبادل قوائم الأسرى وتدقيقها.
- الأونروا: 191 شخصا قتلوا في مدارس تابعة لنا.
- مصلحة السجون الإسرائيلية تستعد لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
- وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان: الفلسطينيون هم من سيقررون مستقبل غزة ومستقبل بلادهم.
- مصدر في حزب الله: لم نكن جزءا من المفاوضات المتعلقة باتفاق الهدنة.
- وزير الخارجية المصري: لا ينبغي استغلال الأوضاع المزرية بشمال غزة للتحريض على النزوح.
- وزير الخارجية السعودي: يجب أن لا تستخدم المساعدات وسيلة للعقاب الجماعي.
- وزير الخارجية الأردني: غزة بحاجة إلى 800 شاحنة مساعدات يوميا.
- أردوغان: قطاع غزة سيبقى أرضا فلسطينية ولو احتلته إسرائيل.
- المرشد الإيراني: الكيان الصهيوني تلقى ضربة قاضية من حماس.
- عباس يرحب باتفاق الهدنة الإنسانية ويطالب بحلول شاملة.
- الأردن يأمل في أن تكون هدنة غزة خطوة نحو إنهاء الحرب.
- كتائب القسام تنعي من وصفته بالقائد القسامي خليل خراز الذي اغتالته "يد الغدر الصهيوني" جنوبي لبنان يوم الثلاثاء.
- الاتحاد الأوروبي يعد باستخدام الهدنة لزيادة المساعدات لغزة.
- رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يعرب عن أمله أن تؤسس الهدنة في غزة لاتفاق مستدام يوقف الحرب ويفضي لمحادثات سلام شامل.
- 5 شهداء بطولكرم في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة.
- الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد وحدة في لواء غولاني بغزة.
- بايدن يرحب باتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.
- الخارجية القطرية تعلن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.
- مسؤول أميركي رفيع يشيد بدور قطر في التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس، أفضى في أبرز بنوده إلى تبادل أسرى من الطرفين ووقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة.
- حماس تعلن التوصل لاتفاق مع إسرائيل على هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام، وذلك بعد "جهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدرة"، وبعد مفاوضات وصفتها بالصعبة والمعقدة.
- وكالة رويترز تنقل عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة صوتت لصالح الاتفاق الذي يضمن إطلاق سراح بعض المحتجزين في غزة.
- وكالة رويترز تنقل عن الجيش الأميركي أنه نفذ ضربات دقيقة ضد منشأتين في العراق ردا على هجمات استهدفت قواته هناك.
- هيئة البث الإسرائيلية: مديرو الأجهزة الأمنية عرضوا على الحكومة تفاصيل صفقة الرهائن.
- جنوب أفريقيا تقرر إغلاق السفارة الإسرائيلية وطرد السفير.
المصدر : الجزيرة