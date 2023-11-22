أبرز تطورات اليوم الـ47 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ47 من الحرب الإسرائيلية على غزة، توصلت حركة المقاومة الإسلامية وإسرائيل لاتفاق على هدنة إنسانية في غزة تستمر 4 أيام قابلة للتمديد، وذلك بوساطة قطرية ومصرية ودعم أميركي.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

وبالتوازي مع ذلك، تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق من القطاع، وارتفع عدد شهداء الحرب في غزة إلى 14532 شهيدا بينهم نحو 6 آلاف طفل.

وهذه أبرز تطورات اليوم 47: