لبنان.. استشهاد صحفيين اثنين ومدني بقصف إسرائيلي جنوب لبنان

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن صحفيين اثنين ومدني قتلوا على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وذلك في ظل التصعيد المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال.

وأضافت الوكالة أن الحادث وقع في مثلث طير حرفا الجبين على بعد نحو ميل من الحدود مع إسرائيل. ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

بدورها، نعت قناة الميادين اللبنانية مراسلتها فرح عمر والمصور ربيع المعماري نتيجة ما وصفته باستهداف إسرائيلي غادر جنوبي لبنان.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي فريقا صحفيا في بلدة علما الشعب الحدودية جنوبي لبنان، مما أدى إلى مقتل مصور صحفي وإصابة 5 صحفيين آخرين منهم مراسلة ومصور الجزيرة.

والأسبوع الماضي استهدف الجيش الإسرائيلي فرقا إعلامية في بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان بعدد من القذائف الصاروخية، مما أسفر عن إصابة مصور الجزيرة عصام مواسي بجراح طفيفة وتضرر عربة البث.