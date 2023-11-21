فقدت 5 منهم.. مشهد مؤثر لأم فلسطينية تنادي أبناءها الشهداء

عاشت أم فلسطينية لحظات قاسية وعصيبة بعد أن فقدت 5 من أبنائها، وذلك عقب تعرض منزلهم للقصف الإسرائيلي قرب مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

وكانت الأم تقف على مقربة من البيت المدمر وتنادي بأعلى صوتها على أبنائها المفقودين (محمود وبراء وتيسير ومعتز وآية)، في حين يواصل سكان المنطقة عمليات البحث عنهم وسط الأنقاض.

وتعرّض أحد المربعات السكنية في محيط مستشفى كمال عدوان للقصف الإسرائيلي العنيف ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات، فضلا عن أعداد كبيرة من المفقودين.

ومنذ 46 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفا و300 شهيد -بينهم أكثر من 5600 طفل و3550 امرأة- فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.