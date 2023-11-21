واصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ46 للعدوان قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط استمرار الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور عدة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الغارات استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في مدرسة حفصة بمنطقة الفالوجة غرب جباليا شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من النازحين، بينهم أطفال ونساء.

كما استشهد عدد آخر من الغزيين إثر قصف طال 9 منازل على الأقل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد المراسل بانقطاع الاتصالات في مدينة غزة وشمالي القطاع بعد قصف إسرائيلي لأبراج اتصالات.

وقال إن أكثر من 20 فلسطينيا استشهدوا في قصف الطائرات الإسرائيلية منزلين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلن برنامج الغذاء العالمي أن ما يقارب 2.2 مليون شخص في غزة بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة.

ومنذ 46 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 13 ألفا و300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5600 طفل و3550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.





اشتباكات بمحاور عدة

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تخوض فيه المقاومة الفلسطينية اشتباكات في عدد من المحاور بمدينة غزة وشمالي القطاع.

وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام قد أعلن في كلمة مسجلة حصلت عليها الجزيرة خوض مقاتلي القسام معارك ضارية على محاور التوغل -خصوصا في بيت حانون وجباليا والتوام وحي الزيتون- وتدمير 60 آلية ومدرعة، بينها 10 ناقلات جند خلال الأيام الثلاثة الماضية.

كما أكد أبو عبيدة أن مقاتلي القسام نفذوا عددا من العمليات النوعية والكمائن ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وكبدوه خسائر كبيرة وأوقعوا عددا من جنوده بين قتيل وجريح.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 ضباط وجنود وإصابة 4 في غزة منذ أول أمس الأحد، بينهم رقيب في لواء غفعاتي، ليصل عدد الجنود والضباط الذين أعلن الاحتلال مقتلهم منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام إلى أكثر من 390.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن القتال في مدينة غزة يدور وجها لوجه مع حركة حماس، وإن الجيش الإسرائيلي تمكن من دخول قلب مدينة غزة إلى مخيم الشاطئ ومجمع الشفاء، على حد قوله.

وفي السياق ذاته، أظهرت صور أقمار صناعية حصلت عليها الجزيرة اتخاذ قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى الشفاء ومدارس إيواء النازحين منطقة تمركز وتمترس للآليات العسكرية.