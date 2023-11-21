اليونيسيف: أطفال غزة يعيشون ظروفا بيئية كارثية

قال المتحدث باسم منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة توبي فليكر للجزيرة إن وضع الأطفال في قطاع غزة مؤسف وكارثي، وأمس الاثنين كان يوما محزنا لهم تزامنا مع اليوم العالمي للطفل.

وأضاف فليكر أن أطفال غزة لا يحصلون على الحد الأدنى الكافي لهم من مياه الشرب، والعديد من الأمراض تنتشر في صفوفهم بسبب قلة التغذية وعدم توفر مياه نظيفة.

وأوضح أن لدى اليونيسيف 340 ألف طفل في غزة دون سن الخامسة، وهم أكثر من يعانون من سوء التغذية.

وأشار المتحدث إلى أن أكثر من 800 ألف طفل نزحوا من منازلهم، ويعيشون ظروفا بيئية صعبة في مراكز الإيواء المكتظة، وأن المساعدات التي تدخل إلى غزة قليلة جدا، واليونيسيف تُدخل مستلزمات طبية للمستشفيات في جنوب القطاع.

وكررت اليونيسيف دعواتها إلى هدنة إنسانية في غزة لحماية الأطفال ومساعدتهم.

ومنذ 46 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5600 طفل و3550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء.